Se titula “When the wind” y presenta una historia postapocalíptica. Se ha convertido en el primer libro editado en España que presenta imágenes creadas con inteligencia artificial. Ayer fue presentado en Madrid por su autor, Gonzalo Golpe; y el director de la editorial La Fábrica, César Martínez-Useros.

Explica Gonzalo Golpe que la idea surgió cuando “empecé a ver que se subían los modelos generativos de imágenes. Los probé por curiosidad para trabajar con ellos”. Los tres modelos que experimentó fueron Stable Diffusion, Dall-E 2 y Midjourney.

“Empecé a ver cómo era darle instrucciones a un software para que generase imágenes visuales. Yo no soy fotógrafo; you trabajo en Filología Hispánica, soy poeta. Desde el principio, algo que pudiese materializarse en imagen a partir del lenguaje me pareció interesante para aplicarlo en clase o para hacer libros”.

Golpe recalca que “no son fotografías” las 60 imágenes generadas y que han sido plasmada en el libro donde se ven retratos de un caballo, de personas, así como planos generales de edificios sumidos en nieblina.

“En realidad son sintografías porque son imágenes sintéticas. Lo que hace es un modelo que entrenas exponiéndolos a millones de imágenes y con metadatos, con instrucciones verbales y descripciones que asocias a las imágenes. Después, disuelve esas imágenes en un ruido gaussiano. De acuerdo a las instrucciones que le das, desde el ruido genera una imagen nueva”, detalla aclarando que ni es foto, ni es un collage ni ha tomado partes de fotografías.

Preguntado sobre si estas imágenes pueden desbancar a la fotografia, el madrileño Gonzalo Golpe da una respuesta afirmativa tajante: “Sí. Es muy importante abrir debates para hablar con propiedad de estos términos y entender que estas imágenes deben ser reguladas. En tiempo real deberiamos discernir si estamos ante una imagen creada por IA o una fotografía. A la fotografía digital creo que le queda poco. La que no será desplazada será la analógica. El concepto de fotografía va a ser radicalmente alterado por este tipo de imágenes”.