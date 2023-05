Cuando Tania Ciffer y su hermana eran pequeñas compartían religiosamente un juego familiar con sus padres: recoger conchas de la playa de As Fontes (Olmos) en Vigo, su ciudad, para guardarlas como un tesoro en cajitas de cristal.

Con el tiempo, la tradición la perdieron hasta que unos veranos atrás rebobinaron recuerdos y decidieron recuperarla. Nuevamente, comenzaron a atesorar conchas.

Ahora, esas piezas viajan por el mundo en sus cuadros dentro de la serie “Orillas”. Uno de ellos se puede ver estos días proyectado en las enormes y míticas pantallas de Times Square en Nueva York, con elnombre de Tania y la cara de la creadora. Es un ejemplo más de cómo el arte gallego salta fronteras.

“Es un sueño”, confiesa desde su actual hogar en Madrid. “Cuando me llamó la galería –M.A.D.S.– para avisarme decidí no decírselo a nadie. No me lo creía”. Ahora que la evidencia es real, se ha rendido y lo proclama.

El camino que ha seguido su obra hasta mostrarse en dicho espacio junto a cuadros de otros artistas de la galería internacional es un sendero de suerte. “En 2018 me contactaron y empecé a trabajar con ellos. En 2019 ya me organizaron exposiciones. Es una galería de Milán que me representa pero que tiene un concepto internacional para representar a artistas en todo el mundo”, aclara.

Reconoce que el destino actual es fruto de una “historia enrevesada”. Aunque siempre había pintado se centró en su carrera de Marketing, llegando a ser la responsable general de esta sección para una conocida cerveza en España.

Al tener que trasladarse a Madrid para desempeñar su trabajo, extrañaba tanto Vigo, Galicia, la costa, que se volcó en pintar esta última siempre desde las coordenadas abstractas.

Los cuadros que resultaban los mostraba en su cuenta de Instagram. “Sucedió todo muy rápido. Empezaron a contactarme galerías y empecé a tener muchos encargos, así que decidí dejar mi trabajo anterior por este que me hace más feliz. Llevo viviendo del arte cinco años”, comenta jovial a través del teléfono.

Ahora, su serie “Orillas” ha aparecido como un talismán. Estos cuadros abstractos con técnica mixta (acrílica y matérica) están gustando tanto que más del 90% del trabajo que realiza es por encargo. “Me piden muchas orillas y en cada una pongo un poco de Vigo –arena, conchas– y de la orilla de la familia que compra la obra. Así ese poquito de Vigo viaja por todo el mundo”, destaca.

Además de las conchas, en estos cuadros podemos encontrar retazos de mármol, cuarzo, piedra volcánica, mica, con pintura en tonos arena, blanco y azules, como el cuadro que se ve estos días en la mítica intersección de Manhattan. En Vigo, su obra se puede encontrar en la galería Quadro.