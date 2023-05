El preservativo pierde fuelle

El uso del preservativo cae un 7% entre los gallegos menores de 26 años en un año y se sitúa en cifras prepandémicas, según el XI Barómetro Control 2023 “Los españoles y el sexo”, lo que para los expertos es un paso atrás en la prevención y salud sexual. Sin duda, la pandemia provocó que muchos gallegos extremaran sus precauciones a la hora de tener relaciones sexuales. A finales de 2021, más de un 76% aseguraba conocer bien el estado de salud de la persona con la que tenía relaciones sexuales. Sin embargo, ese porcentaje ha caído hasta el 63%, según el barómetro 2022. Esto significa que casi 2 de cada 5 gallegos desconocen el estado de salud de la persona con la que tiene sexo.

Este dato resulta más alarmante si cabe si se tiene en cuenta el retroceso del uso del preservativo entre los jóvenes gallegos de 18-26 años a cifras prepandémicas. Si bien éste sigue siendo el método anticonceptivo y de barrera más utilizado, su uso se ha reducido en un 7% con respecto a 2021-22 y un 18% con respecto a 2019. Actualmente, un 52% de los jóvenes entre 18 y 26 años usan siempre el preservativo a la hora de tener sexo, dato que en 2021 se situaba en el 59% y en 2019 se situaba en un 70%.

Al ser preguntados por el uso del preservativo en el sexo oral, el dato es aún menor: solo un 6% de los gallegos lo usa; mientras que un 39% asegura no usarlo por practicarlo con su pareja estable y no tener riesgo de contagio. ¿Hay una mayor relajación? ¿Están los gallegos menos concienciados con las infecciones de transmisión sexual (ITS)?

“Se ha perdido el miedo al sida y el resultado es una relajación” Purificación Leal-sexóloga

Según la doctora Purificación Leal, presidenta de la Sociedad Galega de la Sociedade Galega de Sexología (SOGASEX), detrás del descenso del uso del preservativo subyacen varios factores. Uno de ellos es la propia idiosincrasia de la juventud.

“Los jóvenes creen que son invulnerables, que no les va a pasar nada, por lo que no perciben el riesgo como las personas maduras”

Otro motivo que apunta es la pérdida del miedo a las consecuencias de poder contraer el sida. “Hace unos años la palabra sida daba auténtico terror. Hoy, esta enfermedad ya no es forzosamente sinónimo muerte y se le ha perdido el miedo. El resultado es una relajación a la hora de tomar precauciones, lo que está derivando en un preocupante aumento de las ITS”, reconoce. De hecho, diferentes estudios constatan el aumento de contagios por el virus del VIH y otras ITS como sífilis, gonorrea y clamidia, aunque, curiosamente, un 92% de los gallegos encuestados asegura que no ha padecido nunca una infección de transmisión sexual.

Según la doctora Leal, la educación sexual de los jóvenes también está detrás del abandono del preservativo. “Los jóvenes son curiosos y la vía de la que disponen hoy para saciar esta curiosidad es internet, donde tienen acceso a la pornografía a golpe de clic. El modelo pornográfico prima la erotización, no tiene en cuenta la salud sexual ni los vínculos afectivos en las relaciones sexuales, perpetúa los roles de mujer sumisa y hombre dominante, y muchas veces es muy violento”, explica la experta en sexología.

Además del uso del preservativo, la prevención también pasa por cumplir con las revisiones médicas periódicas. Si embargo, el barómetro desvela que aún un 34% de los gallegos reconoce que nunca ha acudido a un especialista para revisar su salud sexual y otro 28% no suele acudir o solo acude si detecta algún síntoma preocupante.

La conclusión que arrojan estos datos es que la prevención que trajo la pandemia ha quedado atrás y, pese a un mayor acceso a la información, se hace más necesario que nunca reforzar la concienciación sobre la prevención de enfermedades de salud sexual.

“El problema es que la educación sexual está denostada. Los padres creen que sus hijos no la necesitan y los profesores tampoco parecen estar dispuestos a ir más allá de explicar el cuerpo humano. Y ya no digamos cuando hablamos de educación sexual integral”, se lamenta.

Otra de las principales conclusiones del estudio está relacionada con la responsabilidad sexoafectiva. Durante décadas, el concepto “sexo sin compromiso” ha ido ganando terreno en las conversaciones y relaciones de los españoles. Pero ¿cómo se sienten los gallegos al respecto? Según este barómetro, todos los gallegos se han sentido solos, vacíos o tristes al tener sexo esporádico sin vínculo afectivo, y solo 1 de cada 4 gallegos sostiene que no es necesario conocerse o entablar una relación con la otra persona para tener sexo. La gran mayoría de los gallegos (74%) considera indispensable conocer a la otra persona para tener relaciones sexuales. Algo que aplican en la práctica, pues casi 8 de cada 10 afirma que suelen conocer bien a la persona y buscan crear vínculos afectivos antes de tener relaciones sexuales. “Es normal sentirse vacío si se tienen relaciones sin vínculos afectivos porque no las relaciones sexuales no se limitan a los corpóreo”, comenta Leal.

Tendencia al alza en autoplacer

Coincidiendo con el arranque de mayo, mes de la masturbación, Control confirma el auge del autoplacer en Galicia. No solo porque un 94% de los gallegos asegura haberse masturbado en algún momento de su vida, sino que, según los resultados del Barómetro, los gallegos ya se masturban tanto o más que la frecuencia con la que tienen relaciones sexuales en su día a día. Si más de 6 de cada 10 gallegos aseguran tener sexo, al menos, 1 veces a la semana, casi 6 de cada 10 gallegos se masturban, al menos, 1 vez por semana. Además, un 9% se masturba a diario, mientras que solo un 2% asegura tener sexo todos los días.

Sexo en la madurez

El sexo no tiene edad. Por ello, Control ha querido indagar en cómo evoluciona la relación de los españoles con el sexo según van cumpliendo años. 1 de cada 3 mayores de 41 años confiesa que han reducido su actividad sexual debido a los cambios asociados a la edad y envejecimiento.

En el caso de las mujeres, con la llegada de la perimenopausia y menopausia, aparecen problemas. El más habitual, la falta de deseo sexual en 2 de cada 5 mujeres gallegas; seguido de la menor lubricación vaginal (30%), y menor intensidad en la excitación y el orgasmo (10%). En el caso de los hombres por encima de 41 años, lo que más les afecta es esa bajada de intensidad en el placer sexual (43%) y la pérdida de apetito (30%); mientras que la disfunción eréctil afecta solo al 4 % de ellos.

Diversidad e inclusión en la práctica sexual

El sexo no es cuestión de prototipos. Así lo asegura casi la mitad de los encuestados (48%), que asegura que el cuerpo no es un impedimento y que los no normativos despiertan también su interés y apetito sexual.

Ni tampoco entiende de condición. Los datos del Barómetro también reflejan la normalización de los españoles en cuanto a diversidad funcional e intelectual a la hora de practicar sexo: casi 6 de cada 10 encuestados afirma que ningún tipo de discapacidad de la persona mermaría o afectaría al interés en tener relaciones sexuales con ella.