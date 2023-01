Los casos de clamidia y gonorrea se triplican en el área por la caída del uso del preservativo

Una mayor facilidad para mantener relaciones sexuales, principalmente gracias al desarrollo de aplicaciones de citas, así como un menor temor al VIH debido a que su circulación se ha estabilizado en las últimas décadas, menos campañas de prevención y una importante caída en el uso del preservativo son las principales causas que los expertos refieren a la hora de abordar por qué las infecciones de transmisión sexual (ITS) no paran de dispararse desde el año 2012. El área sanitaria de Vigo no es ajena a esta tendencia ascendente global y nacional y en los últimos años los casos de clamidia y gonorrea se han llegado a triplicar, habiendo detectado los profesionales del Hospital Álvaro Cunqueiro una mayor incidencia entre los jóvenes menores de 25 años y entre los adolescentes.

