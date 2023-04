El juicio contra el artista británico Ed Sheeran, que está acusado de plagiar la canción de Marvin Gaye “Let’s get it on”, empezó el pasado lunes en un tribunal de Nueva York. Y este jueves el músico decidió coger una guitarra y empezar a cantar desde el estrado su canción “Thinking out loud” para defender su inocencia.

Por segunda vez en solo un año, el cantante y compositor de 32 años debe responder ante la justicia. En marzo de 2022 ganó un juicio en Londres por violación de copyright en “Shape of you”. Esta vez se defiende de las acusaciones de los herederos de Ed Townsend, un músico y productor estadounidense coescritor de “Let’s get it on”, cantada por Marvin Gaye.

Citado por la Fiscalía, un musicólogo dijo que la progresión de acordes en las dos canciones era muy similar, lo que llevó al británico a sacar su guitarra en la sala del tribunal para demostrar que no era cierto. Tocó los acordes claves de “Thinking out loud” (2014) y aseguró que eran muy diferentes a los de “Let’s get it on” (1973).