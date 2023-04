Medio siglo velando por el medio natural gallego

Hace medio siglo, comenzó su andadura la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), entidad científica sin ánimo de lucro cuyos objetivos son el estudio, la defensa y la conservación del medio natural y patrimonial antropológico gallego. Es la organización de defensa ambiental más veterana de Galicia y una de las más antiguas de España.

Su germen fue el Grupo Ornitológico Gallego (GOG), inscrito en el Gobierno Civil de A Coruña en agosto de 1973, apenas unos meses después de que se celebrase, por primera vez, el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el año anterior, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente. Comenzaban por aquel entonces las alertas sobre el cambio climático, un problema al que las hambrunas de la década de los ochenta en África darían visibilidad mediática y que ahora ocupa las agendas políticas de los gobiernos de todo el planeta.

Faite socio da Sociedade Galega de Historia Natural e apoia o estudo e conservación da natureza de #Galicia https://t.co/2zEIjPWeW1 pic.twitter.com/AYHoDg4sId — SGHN-Sociedade Galega de Historia Natural (@SGHN_Galicia) 10 de noviembre de 2020

Sin embargo, cuando un grupo personas preocupadas por el planeta, fundamentalmente estudiantes y profesores de la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), decidieron constituir el GOG, en España no existían ni siquiera los departamentos dedicados al medio ambiente. Al ministerio del ramo le quedaban aún 23 años para crearse y 24 a la consellería.

“En este sentido, fueron pioneros en España”, afirma el doctor en Biología e investigador científico del CSIC Serafín González Prieto, presidente de la SGHN desde hace 28 años.

El grupo ornitológico nació ya con vocación de traspasar los ámbitos del estudio de las aves, ya que en el artículo cuatro de su reglamento ya manifestaba su interés por el “estudio de la naturaleza en general”, su difusión y la protección de la naturaleza.

Apenas unos años después, en 1976, empieza a preparar su transición a sociedad y el 7 de junio de 1977 se registra la Sociedade Galega de Historia Natural. Actualmente, cuenta con su sede en Santiago y cuatro delegaciones –As Mariñas, Ferrol, Ourense y Pontevedra–, y suma cerca de un medio millar de socios, así como numerosos colaboradores.

Hoy, cincuenta años después, sus objetivos siguen siendo los mismos. “Nuestro lema es estudiar y divulgar para defender el patrimonio natural gallego”, afirma su presidente.

El pronóstico de salud de la biodiversidad gallega no es demasiado halagüeño, según el biólogo, que se muestra muy crítico con las administraciones públicas y en especial con la Consellería de Medio Ambiente que, en su opinión, no está desempeñando el papel que le corresponde como garante del patrimonio natural gallego.

González recuerda que desde la creación en 2007 del Catálogo Galego de Especies Amenazadas (CGEA), cuyo fin es garantizar la preservación de la flora y la fauna gallegas, solo se han aprobado un plan de recuperación (destinado a especies en peligro de extinción) y dos planes de conservación (para las catalogadas como vulnerables), cuando tiene registradas 74 especies en peligro de extinción y 119 vulnerables.

“La inmensa mayoría de las especies más amenazadas de Galicia siguen sin tener herramientas de gestión para intentar recuperar sus poblaciones”, se lamenta.

Otras especies, como la camariña, en riesgo extremo de extinción en Galicia desde finales de los ochenta, ni siquiera constan en este registro.

También critica el nuevo registro de humerales, que incluye 400 zonas húmedas, lo que supone cerca de 700 menos que el anterior inventario. “Este es otro ejemplo del retroceso que está sufriendo el medio gallego, algo preocupante porque el patrimonio natural perdido es difícilmente recuperable, si no imposible”, advierte.

Otra de las asignaturas pendientes es la ampliación de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, que no se ha modificado en estos años a pesar de los requerimientos que la Unión Europea viene haciendo desde 2008. Según la SGHN, el porcentaje de territorio de Galicia incluido en la red ecológica europea es la mitad del promedio en España, algo que no responde a que la comunidad cuente con pocos valores naturales, sino a “una falta de voluntad política”.

La sociedad científica pone también el foco en los parques naturales, de los que la comunidad suma siete, entre éstos, el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas. “Es absolutamente incomprensible que la provincia de Lugo no tenga ninguno, albergando espacios de gran valor como Os Ancares y O Courel”, comenta.

La SGHN desarrolla distintas líneas de trabajo, entre las que se encuentra el estudio de la fauna y flora de la comunidad, cuyo resultado ha dado lugar a diversas publicaciones. Entre éstas se encuentran el Atlas de Vertebrados de Galicia (1995), una actualización de éste para los anfibios y reptiles (2011), que recoge 5.426 datos de anfibios y 3.224 de reptiles, y el “Atlas y libro rojo del Carabini, Cychrini e Lucanidae (Insecta, Coleoptera)” (2015).

Actualmente, elabora el “Atlas de flora exótica invasora de Galicia”, cuyo trabajo está inspirado, como los anteriores, en el modelo británico, que fomenta la participación de colaboradores tanto profesionales como aficionados en la recogida de datos. Los objetivos de este atlas son identificar las especies exóticas invasoras (EEI) presentes en Galicia, conocer su distribución geográfica e informar de su impacto en la biodiversidad.

Desde la fundación en 1973, la SGHN realiza cada mes de enero, de forma ininterrumpida, el censo de aves acuáticas y marinas invernantes en Galicia. Esta serie temporal tan amplia permite conocer la evolución a largo plazo de las especies de aves estudiadas en la comunidad y aporta información útil de cara a garantizar la biodiversidad en la región.

Dentro de su faceta divulgativa, ofrece en su página web y en sus redes sociales publicaciones y fichas identificativas sobre la fauna y flora de Galicia y otros materiales, como la “Guía de actuaciones en una zona quemada”. “Los incendios forestales son el mayor problema ambiental de Galicia”, afirma González.

Dentro de la divulgación, desarrolla también charlas de educación medioambiental, conferencias y congresos, como las “Xornadas Galegas de Patrimonio Natural e Biodiversidade” que organiza desde 2017 la delegación de la SGHN en Pontevedra y que cuenta con la colaboración de organismos como la Universidad de Vigo (UVigo).

En estos cincuenta años de historia, la SGHN, la concienciación ciudadana sobre el medio ambiente ha aumentado, aunque aún hay mucho por hacer, según su presidente. “Hay que seguir trabajando en todos los niveles, y no solo con los más pequeños porque, aunque son los ciudadanos del futuro, en estos momentos no tienen capacidad de decisión sobe las políticas de conservación”, manifiesta.

En 1991, la SGHN inauguró el Museo de Historia Natural, en Ferrol, que exhibe la colección de esta sociedad científica, que constituye una buena muestra de la naturaleza del noroeste de la península Ibérica. Entre otras piezas, este espacio, de acceso gratuito, muestra el esqueleto de una ballena de 18 metros, fósiles de cetáceos con un alto valor científico, y la colección de conchas de un almirante de la marina del siglo XIX.

La sociedad científica también lleva a cabo actuaciones de conservación directa, a través de acuerdos de custodia del territorio –procedimiento voluntario entre un propietario y una entidad de custodia para pactar el modo de conservar y gestionar un territorio– para conservar y recuperar espacios naturales de interés en varias zonas de la geografía gallega, como A Limia (Ourense) y las Fragas do Mondeo (As Mariñas, A Coruña).

La SGHN coordinó el Programa de Conservación del Arao Ibérico de la Unión Europea, tiene un representante en el Consello Galego do Medio Ambiente y se presenta en trámites de información pública y en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, públicos y privados, con incidencia medioambiental. También facilita a la Xunta los resultados de sus estudios de campo, aunque no siempre se tengan en cuenta, se lamenta González. Sin embargo, esto no desanima a sus miembros, dispuestos a seguir trabajando, cincuenta años más, en la defensa de la biodiversidad de Galicia.