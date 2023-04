La misión europea Juice a Júpiter y sus tres grandes lunas oceánicas no pudo despegar ayer, jueves, desde el puerto espacial de Kurú, en Guayana Francesa, por las malas condiciones meteorológicas, en concreto debido al riesgo de caída de rayos.

El retraso se anunció unos diez minutos antes del lanzamiento cuando se hizo la última verificación de los datos meteorológicos en la base de Kurú, donde, según las imágenes que retransmitió la Agencia Espacial Europea (ESA), el cielo estaba además completamente cubierto.

Mañana, a las 14.14 (hora peninsular española) habrá otra oportunidad, según la ESA, responsable del proyecto. Tanto el cohete Ariane 5 como la sonda Juice están en perfecto estado.

Hoy estaba previsto que el despegue se realizase a las 14.15 horas precisas y no como en otras misiones que existe una ventana de lanzamiento con varias horas para poder llevarlo a cabo. La alineación tiene que ser perfecta entre el objetivo de destino y el lanzamiento para poder así alcanzar la trayectoria correcta y ahorrar combustible; si no sale hoy viernes, podrá volver a intentarse cada día a una hora similar hasta finales de mes.

El director general de Arianespace, Stéphane Israël, señaló que “lo más importante cuando se despega es estar seguro de que todos los parámetros están verdes. Juice estaba ok, el lanzador estaba ok, pero en el control final el tiempo no estaba ok”, explicó el responsable de la propietaria del lanzador.