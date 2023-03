El Día del Padre pierde adeptos en el cole

El mundo y la sociedad cambian. Si estaba esperando el típico trabajo de manualidades que tradicionalmente entregaban los escolares a su progenitor por el Día del Padre el 19 de marzo, no se sorprenda si este año no le cae ninguno. Cada curso aumentan los centros escolares, incluso religiosos, que renuncian a celebrar la efeméride –que tiene su origen en el día de San José, padre putativo de Jesús– elaborando una manualidad con el alumnado para su padre.

Quizás sea de los que sienta alivio (menos cachivachada para almacenar en casa), pero también es posible que se sienta defraudado o terriblemente dolido como Bertín Osborne, con sus críticas hirientes en redes sociales.

No se trata de una modernez, sino de un cambio en los tiempos dirigido a “reconocer la diversidad familiar” y evitar posibles frustraciones entre niñas y niños que han perdido a su papá, tienen una familia monoparental con su madre, presentan dos mamás o incluso ni siquiera tienen a su madre con ellos.

Desde el Colegio Plurilingüe Padre Míguez (Calasancias) en Vigo explican que no celebran de manera especial ni el Día del Padre ni el Día de la Madre. En su lugar, se prepara algo para la jornada internacional de las Familias, el 15 de mayo.

Supone un paso más en la adaptación social a los cambios y genera un debate

En el Colegio Maristas tampoco se realizan manualidades para los padres y madres en sus días señalados. “No se hace ya el gesto de preparar el regalo, pero desde las tutorías que hay todas las mañanas con los niños, se rememora la figura de San José y se les recuerda el Día del Padre”, explica la directora, Susana Sánchez.

“Hay que reconocer la diversidad familiar”, señala, para añadir que hay casos en los que han perdido alguno de sus progenitores y que por tanto “desde la escuela debemos ayudarles a gestionarlo” y no causar un dolor a mayores ante la ausencia.

Por su parte, en el CEIP Plurilingüe García Barbón, su director, Benito Gil, confirma que tampoco celebran esas jornadas ni el Día de las Familias. “Hay pequeños que tienen dos madres o dos padres o incluso que viven con los abuelos”, recalca.

Desde la asociación LBTIQ Nós Mesmas, Elisabet Pérez reflexiona que “realmente é algo que está a acontecer desde hai uns anos. No 2009 empezamos a ir a centros para falar de que a diversidade familiar é moi ampla. Hay moitas crianzas que viven nunha unidade cunha soa mamá ou papá ou só cos avós, ou que viven en pisos tulelados, en Aldeas Infantiles. Pode ser difícil, complicado, xestionar iso porque non reflicte a súa realidade. Para a miña filla non ten sentido celebrar o Día do Pai” ya que son dos mujeres las que conforman la pareja.

Sí a San Patricio

¿Y cómo se ve en las familias con pareja heterosexual la problemática? A la espera de que su hijo entre en clase de ballet en una actividad extraescolar, una madre habla con otras de que en el colegio de sus hijos, público y de Redondela, no se celebrará el Día del Padre elaborando un regalo para el progenitor pero sí habrá una actividad por el Saint Patrick’s Day (Día de San Patricio) en algunas clases.

De hecho, la profesora de Arte pidió que los pequeños de algunas clases fuesen vestidos de verde. Lo mismo pasó con San Valentín. Lo que sí se celebrará en el colegio será el Día de la Familia.

Algunas madres entienden que no se celebre el Día del Padre para no herir al alumnado que carece de él; otras lo comprenden pero reconocen que les da pena no recibir en el Día de la Madre un obsequio.

Diana Rodríguez, psicóloga social, explica que cuando el profesorado celebra el Día de San Patricio o San Valentín no es por un “interés político ni comercial”, sino que obedece “al interés de educar en valores desde una visión mucho más respetuosa (que antaño) en la gestión emocional”.

“Estoy de acuerdo con que existan esas celebraciones en casa; generan ilusión” Diana Rodríguez - Psicóloga social

La experta considera “oportuno que haya un avance académico y que no se celebre el Día del Padre o de la Madre en los centros educativos. Sería más acorde celebrar el Día de la Ciencia, la Poesía o la Costura... No obstante, estoy de acuerdo en que existan esas jornadas y celebraciones en casa. Son positivos porque generan ilusión, toda celebración desde el amor es positiva. Incluso si la figura ha fallecido se puede hacer un ritual de recuerdo desde el cariño”.

En cuanto a los cambios sociales derivados de estas celebraciones, la psicóloga añade que “los humanos debemos estar en constante adaptación. El que mejor se adapta presenta más posibilidad de supervivencia. Nos adaptamos a los nuevos roles, valores, perspectiva de vida... No obstante, esta adaptación requiere de rebeldía o sumisión o lucha. Por eso temas como este generan tanto debate, porque conlleva un cambio adaptativo”.