La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que el 3% de la población española padecerá epilepsia en algún momento de su vida. Es la cuarta enfermedad neurológica más común y se estima que más de 50 millones de personas padecen epilepsia en todo el mundo. En España, según datos de la sociedad científica, afecta a unas 400.000 personas, es la tercera enfermedad neurológica más frecuente en ancianos, y el trastorno neurológico más frecuente en niños. Además, es la segunda causa de atención neurológica en Urgencias.

El segundo lunes de febrero se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia. Este año, el 13 de febrero, es la fecha en la que organizaciones de más de 120 países se unen bajo el lema 'Da un paso adelante contra el estigma de la epilepsia' para tratar de eliminar "los falsos mitos" que aún existen sobre una enfermedad una enfermedad que puede debutar a cualquier edad. Aunque en su desarrollo parecen estar implicados diversos factores genéticos y metabólicos, dice la sociedad científica, aún quedan por determinar otros que también pueden influir en el origen de una dolencia que se caracteriza por una actividad eléctrica anormal en el cerebro que provoca convulsiones, comportamientos y sensaciones inusuales, o episodios de alteración de la conciencia, explican desde la SEN.

Epilepsia farmacorresistente

Aproximadamente, en dos tercios de los casos, la enfermedad se controla adecuadamente con medicación. Actualmente, los neurólogos disponen de fármacos de "muy buena tolerabilidad y cómodos de utilizar por el paciente, lo que mejora la adherencia al tratamiento y su respuesta al mismo", explica el doctor Juan José Poza, coordinador del Grupo de Estudio de Epilepsia de la SEN.

Sin embargo, indica, queda un tercio de los pacientes con epilepsias de difícil control. No obstante, el desarrollo de técnicas quirúrgicas y de neuroestimulación, así como de nuevos fármacos dirigidos específicamente a esta población, "abre una puerta a la esperanza para estos pacientes con epilepsia farmacorresistente". En octubre, el Ministerio de Sanidad aprobaba la financiación en el Sistema Nacional de Salud de un fármaco destinado a adultos con epilepsia que no controlan sus crisis...Aproximadamente el 40% de los pacientes tienen esos episodios no controlados a pesar de que, antes, han tenido un tratamiento con al menos dos medicamentos antiepilépticos. Se llama epilepsia farmacorresistente.

Un test diagnóstico

El doctor Juan José Poza recuerda que, en cualquier caso, los casos graves, en los que habitualmente se combina epilepsia con discapacidad intelectual, representan una de las principales causas de discapacidad neurológica. Y un aspecto fundamental para el tratamiento de la enfermedad, incide, es el diagnóstico preciso y "que se realice lo antes posible". Desde la SEN se considera "imprescindible" que la detección de la enfermedad se asiente en un test diagnóstico positivo, principalmente tras realizar una monitorización prolongada video-EEG, de uno o varios días. Se trata de una prueba de certeza y optimizar el tratamiento médico y la selección del candidato quirúrgico.

La SEN critica que el acceso a las pruebas diagnósticas de la enfermedad es limitado en muchas comunidades autónomas

Pero la SEN critica: el acceso a esta técnica diagnóstica es limitado en muchas comunidades autónomas. Aún hoy, se queja la sociedad científica, "en demasiados casos, el diagnóstico se basa en el relato de testigos de las crisis y cuando, tras el fracaso de varios ensayos terapéuticos, se realiza una adecuada monitorización en una unidad de epilepsia, en torno a un 20% de los pacientes derivados para valoración de cirugía por sufrir epilepsia farmacorresistente, no tienen realmente epilepsia o sufren un síndrome epiléptico diferente al que se sospechaba y están tratados de forma inadecuada".

Factores de riesgo

De hecho, añaden la epilepsia es la segunda causa de atención neurológica en Urgencias. "La máxima 'tiempo es cerebro', que tradicionalmente se ha aplicado al ictus, también debe aplicarse en epilepsia", señala el médico. Para ello, piden la implantación de un código crisis que, de forma similar al código ictus, permita una coordinación de los servicios de urgencias extra e intrahospitalarios. Así, apunta la SEN, conseguirán una atención adecuada y precoz de las crisis, especialmente de las potencialmente graves. "No podemos olvidar que el estatus epiléptico es una emergencia neurológica que requiere una atención inmediata, porque su mortalidad es muy alta", abunda el especialista de la sociedad.

En todo caso, los especialistas han determinado ciertos factores de riesgo que, si se abordan de forma correcta, podrían ayudar a prevenir al menos un 25% de los casos de epilepsia. "Un mayor control sobre la salud materna y neonatal, sobre ciertas enfermedades transmisibles (como las meningitis bacterianas o las encefalitis víricas), así como prevenir traumatismos craneoencefálicos o problemas vasculares, son medidas que podrían ayudar a reducir significativamente el número de casos", inciden.

En España, actualmente, se diagnostican unos 20.000 nuevos casos cada año

Pero la mejor prevención, subrayan, está en llevar una vida sana, con una dieta adecuada, evitando el sedentarismo, promoviendo la actividad intelectual y social y respetando los ritmos biológicos que ayudan a mantener una buena calidad de sueño. "Es importante que se intenten fomentar estrategias de prevención para intentar reducir el número de casos que se diagnostican anualmente. En España, actualmente, se diagnostican unos 20.000 nuevos casos cada año y, si no se establecen medidas preventivas, en los próximos años asistiremos a un gran aumento en el número de pacientes, debido al progresivo envejecimiento de la población!, señala el médico.

Discrimación en la enfermedad

Por otra parte, con frecuencia, se asocia a otras enfermedades, tanto físicas como psiquiátricas. Depresión (23%) o ansiedad (20%) destacan entre las afecciones psiquiátricas más frecuentes, mientras que cefaleas, problemas cardiacos, digestivos, artritis, demencia…también afectan en mayor medida a estos pacientes. En los niños, la discapacidad intelectual es la afección comórbida más frecuente (30-40%), apunta la SEN.

Al menos un 25% de la población adulta que padece epilepsia sufre discriminación

Además, concluyen los neurólogos, otro de los principales problemas que deben afrontar los pacientes es el rechazo social que acarrea la enfermedad. Al menos un 25% de la población adulta que padece epilepsia sufre discriminación. Creencias erróneas sobre que "puede ser una enfermedad contagiosa o el temor por el desconocimiento social que aún existe sobre esta enfermedad suelen ser las causas de la estigmatización que padecen muchos pacientes", comenta Juan José Poza.