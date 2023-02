Luis García-Rey: “Escribir me parece una experiencia muy íntima, me conocí mejor”

El escritor vigués Luis García-Rey –presentador de Deportes Cuatro en los fines de semana y locutor en el Partidazo de la COPE– acudió ayer al Club FARO para presentar su primer libro, “Axel” (Espasa). En un coloquio mantenido con el también periodista Rafa Valero, señaló: “Escribir me parece una experiencia muy íntima, me conocí mejor”.

El comunicador explicó que escribió el libro en los tres meses más duros de la pandemia, el arranque del confinamiento incluido, lo que le hizo pasar este periodo de una forma “muy entretenida”.

Reconoció que al haber publicado con Espasa “la novela está superbien posicionada”. Aunque al principio estuvo “alerta” ante las críticas, destacó que “lo más duro que me están diciendo es agradable”.

Para aquellas personas que piensen que no encaja bien las críticas, indicó que “los periodistas deportivos tenemos la piel muy dura. A veces dices algo que no cuadra [a parte de la audiencia] y la gente te insulta”.

Respecto a la elección de una violación de una joven, María, por parte de un conocido como arranque de la novela, Luis García-Rey –nombre que tomó realmente de su padre, ya fallecido– expresó que “hace 20 años cuando éramos jóvenes una violación sonaba a algo que salía en las noticias, que un loco había metido en el maletero a alguien. Sonaban descampados y cosas extrañas. Hemos descubierto que las violaciones están muy cerca, habitualmente en el entorno de la víctima. Eso es lo que se está visibilizando gracias al movimiento feminista. Es algo que quise reflejar en la novela”.

No obstante, García señaló que lo que se recoge en la novela son “las consecuencias de la violación que muchas veces son invisibles y acompañan a las víctimas durante toda la vida. Son cicatrices que las acompañan durante toda la vida”.

No obstante, el protagonista del libro es un policía vigués que harto de una ciudad tranquila busca situaciones más trepidantes por lo que se desplaza a trabajar a Madrid donde, sin embargo, no aguanta a sus superiores. El agente se llama Axel en honor a uno de los protagonistas de “Superdetective en Hollywood”.

Reconoció García que el título de Axel causó división en los despachos de Espasa pero que finalmente triunfó la elección del mismo, que había sido propuesto por el presentador.

Rafa Valero adelantó que se trata de una novela que trata temas como la prostitución, la trata de mujeres, el narcotráfico y los asesinatos. En esta historia, un locutor radiofónico aparece salvajemente asesinado y mutilado.

Otro personaje importante que se pueden encontrar en las páginas de “Axel” es Loor, realmente Lorena Galván, una joven policía con la que a lo largo del libro iremos conociendo su duro pasado familiar pero también las complicaciones en su presente.

El presentador y escritor reconoció que esta novela negra también incluye el típico personaje de ‘femme fatale’, en la piel de la mujer del locutor asesinado.

En el libro se trata la sexualidad problemática. En el caso de Axel a este “le dan pánico las mujeres” porque “hay algo en el pasado que le impide avanzar”. No obstante, es heterosexual.

El autor destacó que “no quería el típico protagonista hombre-macho duro que no llora y que cuando las cosas se complican se sumerge en el alcohol. Me apetecía tener un protagonista más tierno, que es imperfecto, que comete muchos errores pero que es incapaz de reconocerlos”.

Por último, indicó que “vivimos en una época en la que captar la atención es difícil” debido a la multitud de estímulos sensoriales y que “hasta el personaje más miserable se puede comportar con honor”. Por ello, conminó a no enjuiciar demasiado a las personas porque “nunca sabemos lo que lleva la gente sobre sus hombros”.

El giro de matar al personaje que ibas a salvar

En el coloquio mantenido ayer en Club FARO entre Rafa Valero y Luis García-Rey, este último confesó que la vida de sus personajes en el libro no fue tal y como la tenía marcada en un inicio ya que a medida que iban avanzando las páginas tomó decisiones sobre el devenir de los protagonistas que en un principio no tenía previsto.

Por ejemplo, reconoció que había jornadas en las que se levantaba pensando en que iba a morir un personaje pero cuando se ponía a escribir finalmente era otro el personaje que fallecía.

“Cuando llevas unas páginas escribiendo, los personajes ya tienen una personalidad y te dominan. Quieres matar a uno y acabas matando a otro”, comentó risueño García.

Sobre su modus operandi como escritor explicó a una niña que le preguntó entre el público que “todas las mañanas me sentaba en el ordenador, me tomaba un café y me ponía a escribir. Me obliga a escribir un mínimo, tres hojas, que podía tardar entre dos o tres horas. Pero había días en los que estaba inspirado y escribía también por la tarde; mientras que otros me peleaba muchísimo”.

Otro asistente le preguntó por la elección de la novela negra, indicó que “como lector consumo más novela negra que otros libros. El reto que tenía conmigo mismo era si podía escribir una historia en la que hubiese un crimen, unos investigadores, unas pistas y que el puzle encajase. No sabía si iba a ser capaz de hacerlo. Me lo tomé como un juego. Cuando lo conseguí fue muy satisfactorio, me sentí muy orgulloso de mí mismo”.

En cuanto a escribir algo relacionado con el deporte, como conversaciones con deportistas o biografías de estos, señaló que no le apetecía.