Efemérides para todos los gustos

Piense en un tema y busque su efemérides en el calendario de los Días Internacionales. Probablemente descubra que la tiene. Las hay incluso por triplicado, como el Día Internacional de los Beatles –16 de enero, 6 de julio y 10 de julio–. Hoy, por ejemplo, se conmemora el Año Nuevo Chino, y ayer se celebró el Día Europeo de la Mediación, proclamado en 1998 por el Consejo de Europa (efeméride oficial), pero también el Día Internacional del Abrazo, el Día Mundial de la Ardilla, el Día Internacional del Mariachi, el Día Europeo de la Meditación y el Día Internacional del Pantalón de Chándal, todos ellos no oficiales. Hay pocas casillas en el calendario que no contengan un “Día Internacional”, un “Día Mundial”, un “Día Europeo” o simplemente un “Día de...”, ya sea oficial o no. Mañana hay marcados dos: el Día Mundial de la Libertad y el Día Internacional del Community Manager (no oficiales).

Así, efemérides oficiales como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Día Internacional del Cáncer de Mama, el Día Mundial del Alzhéimer, el Día Internacional de la Mujer, el Día Mundial de la Salud Mental o el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer comparten el calendario con otras no oficiales tan populares como el Día de San Valentín, el Día del Orgullo LGTBI o el Día de la Madre y otras a cada cual más rara y variopinta: el Día Internacional de la Croqueta, el Día Mundial de los Calcetines Perdidos, el Día Internacional del Pene, el Día del Orgullo Zombi, el Día del Jersey Navideño Feo, el Día del Hijo de en Medio, el Día Internacional del Mal de Amores, el Día Mundial de hablar como un Pirata... La página web española diainternacionalde.com tiene registrados, a fecha de hoy, 1.001 Días Internacionales y Mundiales, ya sean oficiales o no. Sin embargo, este número podría variar mañana, ya que cada vez son más las asociaciones y particulares que prueban a promover días internacionales ya sea para llamar la atención sobre una enfermedad o un problema, promocionar personajes famosos –reales o ficticios– o simplemente para probar si una ocurrencia cuaja y se hace viral. Esta web registra asimismo 34 Semanas Internacionales y 94 Años Internacionales. Por cierto, que este es el Año Internacional del Mijo, declarado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para concienciar sobre los beneficios del mijo para la salud y la nutrición y su idoneidad para el cultivo en condiciones climáticas adversas y cambiantes, así como de dirigir la atención de las políticas hacia estos beneficios. Pero, ¿cómo y quién decide estos días? En el caso de los Días Internacionales oficiales, es el órgano más representativo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Asamblea General, la que los proclama. Los Estados miembros de la Asamblea General proponen la celebración del día y, por consenso, se decide si se aprueba o no la resolución por la que se establece el día en particular. Los temas de los Días Internacionales están siempre vinculados a los principales campos de acción de las Naciones Unidas, como el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible, y la defensa del derecho internacional y la ayuda humanitaria. Por ejemplo, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, invita a llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar la opinión pública respecto a este problema. En otras ocasiones, no es la Asamblea General, sino las agencias especializadas de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para el Alimentación y la Agricultura (FAO), La Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las que llevan la voz cantante a la hora de declarar uno de estos días. En este caso, se denominan Días Mundiales. Por ejemplo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), está bajo la tutela de la UNESCO. Además de sensibilizar, la ONU aprovecha estos Días Internacionales y Mundiales para aconsejar a los Estados sobre acciones para atajar los graves problemas en torno a los que giran muchas de estas fechas. Por ejemplo, en el Día Internacional de la Diversidad Biológica (22 de mayo), Naciones Unidas invita a sus Estados miembros a firmar y ratificar el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biodiversidad. En la página de la ONU constan 194 días mundiales e internacionales (solo registra los aprobados en sus resoluciones). También la Unión Europea, el Gobierno español y los autonómicos decretan días o jornadas dedicadas a un tema en concreto, como el Día Europeo de la Protección de Datos, el Día de los Servicios de Emergencia y el Día Europeo de la Red Natura 2000, y en España, el Día Nacional del Trasplante (29 de marzo) y Día del Celiaco (27 de mayo), por ejemplo. Pero un “Día de” no tiene por qué ser oficial para gozar de reconocido internacional. Es el caso de celebraciones como las de San Valentín, el Día de la Madre (en España, el primer domingo de mayo) el Día del Padre (19 de marzo en el caso de España) y el Día Internacional del Orgullo LGTB (28 de junio). Las organizaciones, empresas y particulares están detrás de otros muchos “Días de” no oficiales con eco mundial e internacional gracias a la repercusión obtenida ya sea en los medios o más recientemente a través de internet. Un ejemplo es el Black Friday (último viernes de noviembre), en el que las empresas ofrecen interesantes descuentos para fomentar el consumo. La lista de días, oficiales y no oficiales, es muy larga y abarca todo tipo de temática: salud –Día Internacional del Implante Coclear, Día Mundial de las Enfermedades Raras, Día Internacional sin Dietas–; medioambiental –Día Mundial del Medio Ambiente, Día Contra el Cambio Climático, Día de los Humedales–; derechos humanos –Día en Memoria de las Víctimas del Holocausto, Día de los Niños Soldado–; días dedicados a ensalzar a personajes famosos, de carne y hueso, como es el caso de The Beatles o ficticios como The Simpson, Winnie de Pooh y James Bond; y días sencillamente raros como el Día del Orgullo Friki o el Día de la Gente Peculiar, que también se han hecho un hueco en los Días Mundiales. De iniciativa particular al mundo Empresas y particulares también pueden propulsar un “Día de”. De España surgió el Día Mundial de Los Simpson, que se celebra cada 19 de abril desde 2017. Esta efeméride partió de la agencia de comunicación española PR Garage como reconocimiento a una serie de influencia universal. La web diainternacionalde.com explica que la firma decidió lanzar la propuesta en Change.org y obtuvo el objetivo de firmas propuestas. Atresmedia se sumó a la celebración con una programación especial en Neox y el uso del hashtag #TheSimpsonsDay #DíaMundialdeLosSimpson, y también FOX España, que suele emitir un maratón de la serie. La fecha de la efeméride coincide con el día en que se emitió el primer episodio de “Los Simpson” en España, en 1991. Iniciativa de un particular es el Día Internacional del Abrazo, que se conmemora el 21 de enero desde 1986. Según la página que recoge los Días Internacionales, se trata de una fecha creada por Kevin Zaborney, un estadounidense que, preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público incluso con los miembros de su familia, pensó en crear una festividad que les brindara una excusa de hacer algo que a todos nos gusta, que es dar y recibir abrazos. Esta efemérides se popularizó en los Estados Unidos gracias al Calendario de eventos Chase, una publicación que presentaba todas las festividades locales del año, y después saltó al ámbito internacional.