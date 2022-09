Comprobado: practicar pesca marítima de recreo beneficia la salud

¿Cómo contribuye la práctica de la pesca marítima recreativa a la salud y el bienestar de las personas que practican habitualmente esta actividad? Es una pregunta que, hasta ahora, no tenía respuesta científica. En el caso de Galicia, donde unas 70.000 personas (casi el 3% de la población) practican la pesca recreativa, responder a esta pregunta no carece de importancia. Un equipo de investigadores formado por Pablo Pita, Sebastián Villasante, Gillian Ainsworth y Manel Antelo, de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), acaba de publicar un artículo en la revista “Ecosystems and People” que constituye “el primer estudio que aporta evidencia empírica sobre los beneficios para la salud y el bienestar de los pescadores asociados a la práctica de esta actividad”.

Como explica la USC en una nota, el trabajo se basa en cuestionarios realizados a casi 250 personas que practican la pesca recreativa en Galicia, en los que se evaluaron las asociaciones de esta actividad con los niveles de estrés, el consumo de pescado y marisco y la calidad del sueño nocturno. Entre otros hallazgos, el artículo muestra que, en el caso de las personas más activas, “los índices de estrés se redujeron hasta en un 15,4% en relación a los menos activos”. “Demostramos que la práctica de la pesca recreativa se asocia con menores niveles de estrés, según la percepción de los propios pescadores”, explican los autores del trabajo. Y añaden, en la misma línea, que también han demostrado que “los pescadores recreativos más activos consumen más pescado en su dieta”. Estos hallazgos refuerzan la idea de que la promoción de actividades recreativas al aire libre tiene un impacto positivo en el bienestar colectivo de la población. Los autores del trabajo afirman que “la pesca marítima de recreo es una actividad relativamente barata y accesible, incluso para las personas mayores, ya que no requiere un esfuerzo físico considerable”. Los potenciales beneficios colectivos son notables en sociedades más desarrolladas y con una población envejecida –como la gallega–, ya que mayores niveles de bienestar y salud implicarían una menor carga asistencial para los sistemas públicos de salud. Las ventajas se extienden también, por ejemplo, al ámbito alimentario: las personas que practican la pesca marítima recreativa consumen una mayor proporción de productos del mar que el resto de la población, recibiendo así un aporte de nutrientes que ayudan a prevenir problemas cardiovasculares, respiratorios y mentales, además de otras patologías como el cáncer. Estos resultados, según el equipo de investigación, “constituyen la base para futuras investigaciones en esta materia” y “revierten la notable ausencia” de estudios sobre el vínculo entre la pesca recreativa y la salud y el bienestar de las personas. Recuerdan que es una actividad que practican casi 60 millones de personas en el mundo, y que genera unos 30.000 millones de dólares anuales. Muchas personas que practican la pesca marítima de recreo superan la edad media de la población, lo que contribuye así a aumentar los años de vida saludable de muchas personas. Brecha de género Por otro lado, el artículo también hace hincapié en la brecha de género, un tema que el equipo de investigación de la USC lleva tiempo analizando. Teniendo en cuenta que solo el 1 por ciento de los pescadores recreativos son mujeres, los autores creen que “involucrar a más mujeres en la pesca recreativa aumentaría los beneficios sociales de mejorar la salud y el bienestar de la población”.