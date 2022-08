Moaña pide que se permita la pesca de recreo en donde haya acuerdo con el sector profesional

El Concello de Moaña intenta quemar el “último cartucho” para que Portos de Galicia amplíe la autorización de la pesca recreativa en este municipio, sin necesidad de firmar convenio, y en un escrito remitido ayer por la alcaldesa, Leticia Santos; a la presidenta, Susana Lenguas, propone que la autorice en aquellas zonas y horarios en los que exista acuerdo con el sector profesional de la pesca, como es el caso del puerto de Moaña. El decreto de 2021 de Portos para regular esta actividad dejó prohibida la pesca en los tres muelles del centro urbano a los que más se iba (A Mosqueira, O Con y el de pasaje), y la limitó a dos tramos en los muelles de Meira y de Domaio que los aficionados insisten en que no reúnen las mínimas condiciones porque están en escollera, sin luz y en marea baja queda sin agua.

La alternativa que dio Portos a los municipios que reclamaban ampliar los muelles, era firmar un convenio con el Concello por el cual asumen el control y vigilancia de esta actividad. Portos defiende que la pesca de recreo está vinculada al ocio de los vecinos y es ajena a la operativa portuaria. Desde Moaña se dio un no rotundo a ese convenio y en ese escrito remitido ayer se insiste en que es innecesario, ya que en esta villa existe un acuerdo entre el sector profesional y el colectivo de la pesca recreativa, en el que se regulan zonas y horarios; además de inasumible para el Concello por falta expresa de competencia en los puertos y falta de efectivos en la Policía Local, como exigirle tareas que no son de su competencia, por falta de cobertura de sus seguros al no ser el Concello titular de esas zonas portuarias.

En su escrito, la alcaldesa expone que para evitar conflictos que en la actualidad no existen y para resolver la situación de los aficionados a la pesca de recreo, propone que Portos otorgue directamente esa autorización en las zonas y horarios en las que hay acuerdo con el sector profesional de la pesca, como es el caso de Moaña; y reitera la necesidad de una reunión con Lenguas y la consellería de Mar, Rosa Quintana, en la que estén ediles de la corporación y pescadores de recreo. Desde el colectivo, Francisco Rodríguez Álves recuerda que cuando se publicó el decreto, se reunieron con la conselleira de Mar a la que propusieron llegar a un acuerdo con el sector bateeiro para volver al muelle. Ella les animó a hacerlo, incluso les puso como ejemplo del camino a seguir. Añade que lograron ese acuerdo que establece que no pueden pescar entre las 06:00 y 15:00 horas para no interferir en el trabajo de los mejilloneros, con cierta permisibilidad los fines de semana; ni embarcar, ni manipular los cabos y dejar los coches estacionados fuera del recinto portuario. Rodríguez Álves piensa que, con este acuerdo, firmando la declaración responsable y contratando el seguro, no debería de haber problema para que puedan volver ir a pescar a estos muelles de Moaña: “No hacemos nada malo”.

Mañana sábado, los pescadores de recreo han convocado una concentración en Moaña, en el muelle de A Mosqueira (19:00 horas), con el apoyo del Concello y del sector bateeiro, a la que está prevista que asista la alcaldesa y un representante de los bateeiros.

La solución en Bueu

Precisamente el miércoles, Portos firmó uno de estos convenios con el Concello de Laracha, y recordó que estaba en vías de negociación para firmarlo con Bueu y que la herramienta para la ampliación de muelles que piden municipios como Moaña o Burela es la del convenio, que ya firman otras administraciones. Esta manifestación ha sorprendido en cierta manera en Bueu. El alcalde, Félix Juncal, recuerda que el 13 de julio mantuvo una reunión en Santiago con la presidenta de Portos y uno de los temas fue el de la pesca recreativa, atendiendo la petición del colectivo que solicitó la mediación municipal para ampliar las zonas autorizadas Desde entonces en el Concello esperan una propuesta de Portos. “Nosotros no podemos asumir la responsabilidad de la gestión y de la vigilancia de forma regular con la Policía Local. Estamos abiertos a la colaboración, pero no a la imposición”, subraya el regidor bueués.

El asunto de la vigilancia sobre las zonas habilitadas para la pesca recreativa y las responsabilidades en caso de accidente son precisamente el principal punto de divergencia entre Portos y Concello. Desde el gobierno local insisten que no pueden asumir una competencia que no le corresponde, que en este caso es de Portos de Galicia. “Podrían comprometer la prestación de otros servicios que sí son de responsabilidad municipal”, sostiene Juncal, que añade que “una cosa es que la Policía Local pase por la zona de manera rutinaria” y otra diferente que asuma la vigilancia de forma permanente.

Entre las zonas solicitadas en Bueu se incluyen las rampas de la explanada de la lonja o la colocación de un tramo voladizo en una de las esquinas sobre la escollera del dique de abrigo: desde la caseta de rederas hasta la altura de caseta de la báscula de los mejilloneros.

La explicación de Portos

Portos de Galicia explica que lo que se está negociando con Bueu son las zonas en las que el Concello puede ejercer la tarea de vigilancia. Añade que hicieron una petición verbal y se les enviará un plano detallado para ver si se ajusta y se cierra definitivamente el acuerdo con este Concello.