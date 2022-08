El virus gripal toma impulso

Augurar cómo será la temporada de gripe este año sería poco menos que jugar a ser vidente, aunque si se tiene en cuenta la experiencia en el hemisferio sur, en plena temporada gripal ahora, cabe esperar que los virus gripales cobren fuerza también en el hemisferio norte. Puede también que, como está sucedido en Australia, comiencen a circular antes y no esperen al mes de diciembre para aparecer.

Con la incidencia del SARS-CoV-2 en descenso y sin medidas higiénico-sanitarias oblitarorias –solo perdura el uso de la mascarilla en centros de salud y el transporte público–, el virus de la influenza podrían ganar terreno este próximo otoño. Por ello, los expertos gallegos aseguran que la vacunación antigripal es más necesaria que nunca e invitan a todo aquel que pertenezca a uno de los grupos vulnerables a que se inmunice porque cuanta mayor sea la cobertura vacunal, más protegida estará la población.

Los especialistas gallegos recuerdan que el pasado invierno, coincidiendo con el descenso de la incidencia del coronavirus, la gripe reapareció en escena, aunque tímidamente. Y lo hizo casi tres meses más tarde de lo que es habitual, ya que los primeros casos se contabilizaron a partir de marzo y no en diciembre.

Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Composterla (USC), explica que ahora que el SARS-CoV-2 está dejando espacio a otros virus respiratorios, la situación tenderá a normalizarse y estos patógenos volverán a circular como lo hacían antes de que estallara la pandemia. “Esto es una buena noticia porque quiere decir que el coronavirus está dejando de circular de alguna manera”, comenta.

El epidemiólogo asegura que es muy difícil predecir cómo será la temporada de la gripe estacional este año y que tampoco hay posibilidad de adelantar la vacunación antigripal para poder hacerle frente en el caso de que adelantara su circulación. “Las vacunas de la gripe se preparan cada año a partir de los serotipos que se han ido aislando en el hemisferio sur. Por tanto, comienzan a fabricarse en abril. Su proceso de elaboración es de unos seis meses, por lo que antes de octubre no están preparadas”, explica.

Gestal anima a vacunarse a todas las personas vulnerables porque la gripe y apuesta por unificarla con la cuarta dosis. “Sería interesante que a quienes se les vaya a administrar una nueva dosis de recuerdo del COVID se les administrase también la de la gripe para conseguir la mayor cobertura vacunal posible”, explica.

En cuanto a la actividad del virus de la influenza en el hemisferio norte, explica que se ha notado un incremento respecto a temporadas anteriores. Concretamente en Australia no solo ha experimentado un incremento superior al promedio semanal del quinquenio anterior, sino que se ha adelantado, ya que el pico de casos se registró ya finales de mayo, cuando lo habitual es a mediados de junio, julio y agosto.

Por otro lado, la gripe A (H1N1) ha sido el subtipo más predominante, con un gran impacto en los niños. Los menores de 5 a 9 años tuvieron las tasas más altas de gripe, mientras que los de hasta 4 años y los adolescentes también se vieron muy afectados.

Alberto Ruano, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC, también insta a inmunizarse. “La vacuna de la gripe es siempre importante, pero con el SARS-CoV-2 todavía circulante es más recomendable aún porque, aunque no es muy común, sí puede haber casos de coinfecciones entre el coronavirus y el de la gripe. Además, confiere una protección muy buena y es especialmente beneficiosa en ciertos estratos poblacionales (gente mayor y personas con algún tipo de morbilidad cardiovascular o respiratoria) porque previene muchísimo complicaciones y descompensaciones de todas estas patologías y, además, es muy segura: sus efectos adversos son mínimos”, explica.

Según este experto, es previsible que esta temporada se registren más casos de gripe en España, ya que no contaremos con la protección frente a los virus respiratorios que confieren medidas como el uso generalizado de la mascarilla y la distancia entre personas. En su opinión, que el virus gripal no haya circulado durante la pandemia y, por tanto, pueda haber una menor inmunidad natural, no es un factor especialmente preocupante, ya que muta cada año.

“Lo que más me preocuparía es que la gente se vacunase menos que otros años. La cobertura vacunal es muy heterogénea en distintos grupos poblacionales, pero creo que debería conseguirse la mayor cobertura posible porque todos los años muere mucha gente debido a la gripe”, insiste.