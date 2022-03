La próxima reunión del subcomité clínico que asesora a la Xunta en la pandemia tendrá sobre la mesa la retirada de la recomendación de usar mascarilla en los patios de los colegios. Es lo que se desprende de las declaraciones del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que ayer confirmó que esta pauta desaparecerá en “próximos días”. Además, añadió que se estudiará la retirada de forma “progresiva” de esta medida preventiva en interiores y por “ámbitos”.

Cuando el Ministerio de Sanidad retiró la obligatoriedad del tapabocas en los recreos al aire libre, Galicia decidió mantener la recomendación de llevarlo al considerar que en esos espacios se suelen producir aglomeraciones, y esperar a que terminase el proceso de vacunación de los menores de entre 5 y 11 años. La administración de segundas dosis en esta franja de edad concluyó precisamente esta semana.

Tras la firma en Santiago de los acuerdos de gestión para este año con las siete áreas sanitarias, Comesaña precisó que la retirada de las mascarillas en interiores no se abordó en la reunión del Ministerio de Sanidad con las comunidades celebrada en Zaragoza, pero que existe el consenso de estudiarlo, y que “llegará más pronto que tarde”. “Todos pensamos que las mascarillas en interior algún día se dejarán de utilizar y Galicia, en particular, considera que tiene que empezar a abordarse”, señaló, aunque matizó que el “proceso de retirada no será un día concreto”.

“Cuando sea oportuno empezaremos reduciendo mascarillas en ciertos ámbitos”, añadió, sin especificar cuáles, ya que, según argumentó, es una cuestión “que tiene que trasladar la ponencia de alertas” y, “a partir de ahí seguir la discusión”. “Nosotros vamos a dar un paso ahora, con la retirada de las mascarillas en los patios, como dijimos, una vez terminada la vacunación de la segunda dosis”, recordó.

Seguimiento de casos

Comesaña explicó que el pasado jueves se abordó en Zaragoza cómo dejar de hacer el seguimiento de todos los casos de COVID-19 con las herramientas desarrolladas y en qué ámbitos. De la reunión trascendió que se dejarían de contar todos los casos y que el seguimiento se limitaría a casos graves y de personas vulnerables. “La propuesta es que la próxima semana, la ponencia de salud pública propondrá un cronograma, asociado a algún hito en el ámbito de los indicadores, probablemente al de ocupación hospitalaria”, comentó, para añadir que, a partir de ahí, la “ponencia de alertas fijará un valor desde el que se hará solo seguimiento de los casos más graves y ya no habría aislamiento de los casos positivos”. “Tiene que haber proposición de la comisión de alertas y la Comisión de Salud Pública aprobarla”, indicó.

Destacó que “se acordó seguir usando los recursos desarrollados para el seguimiento de la COVID y extenderlo a otras patologías en las próximas semanas”. “Se incidió mucho en el cómo queremos tener esa información”, señaló, para asegurar que “quedó un escenario de cómo hacerlo bastante razonable y en la próxima semana se establecerá cuándo será ese paso”.

Tras la eliminación de la cuarentena de contactos estrechos de contagiados de coronavirus, Julio García Comesaña dijo que en la reunión “técnica” de Zaragoza se propuso que la ponencia de alertas realice la próxima semana una “propuesta de cronograma” encaminado al “no aislamiento de los casos positivos”.

La autoridad sanitaria estadounidense constata la utilidad de los tapabocas en las aulas

Un estudio que incluyó a más de 1.100.000 estudiantes y más de 157.000 miembros del personal educativo de Estados Unidos ha constatado la utilidad de las mascarillas como medida de protección frente al coronavirus. Su uso obligatorio se asoció con una reducción del 72% de casos de COVID-19 en la escuela, en comparación con los distritos escolares donde su utilización era opcional. Se trata de una investigación financiada por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de EE UU. Los autores señalaron que, aunque el estudio se realizó con delta, sigue siendo una medida preventiva crítica en tiempos con altas tasas de infección comunitaria con variantes más transmisibles, como ómicron. Otro estudio respaldado por los CDC estadounidenses muestra que en 2021 había más COVID-19 en las escuelas de Arkansas (EE UU) que en la comunidad en general, pero cuando se introdujeron las máscaras en la escuela, los casos en las aulas se desplomaron. Estos estudios rebaten el presentado esta semana por la U. Politécnica de Barcelona, no revisado por pares, que apuntaba que la incidencia de COVID no fue menor entre los alumnos de primaria con mascarilla frente a los de infantil, que estaban exentos de llevarla.

La limitación de comensales, dos semanas más

La Consellería de Sanidade ha decidido prorrogar hasta el próximo 26 de marzo la limitación de comensales por mesa en los locales de hostelería –10 en el interior y 20 en el exterior–, así como la petición del certificado COVID para acceder a los hospitales con ingreso y a las residencias sociosanitarias. Estas medidas se segurirán revisando cada 15 días. En relación a la exigencia del certificado COVID para esos ámbitos, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) justifica que las medidas propuestas por la Xunta conllevan “la restricción en grado mínimo de derechos fundamentales, un sacrificio tenue del derecho con relación a la fuerte salvaguarda que se pretende del derecho a la vida y a la salud”. Además, limita “la aplicación de la medida a aquellos espacios en los cuales se encuentra población con patologías que requiere cuidados sanitarios especializados o en situación de especial vulnerabilidad”.