Galicia casi tiene el triple de casos que hace un año, pero menos ingresos y fallecimientos

Los casos activos de COVID en Galicia casi triplican en estos momentos los registrados el pasado año por estas fechas. Si el 17 de diciembre de 2020 se contabilizaban 5.618 casos activos, ayer eran 14.346, lo que supone un incremento del 155,36%. Sin embargo, esta subida no se traduce en un aumento de las hospitalizaciones respecto a las que se registraban en diciembre pasado, aunque el número de ingresos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) es muy similar. Ayer, había 277 pacientes de COVID ingresados en los hospitales gallegos frente a los 351 del 17 de diciembre de 2020, es decir, un 21% menos. Los enfermos graves también han disminuido, aunque bastante menos: un 6%. Así, ayer en las UCI había 47 pacientes, frente a los 50 de hace un año.

La mortalidad es el valor que ha experimentado una reducción mayor en el plazo de un año, ya que los fallecimientos son un 57,6% menos. Del 1 al 17 de enero del pasado año se registraron en la comunidad 111 fallecimientos a causa del COVID. En los primeros 17 días de este mes, las muertes son menos de la mitad: 47.

Los expertos entienden que aunque la sexta ola continúa al alza, hay que diferenciar entre contagios, e ingresos y muertes, que avanzan a un ritmo menor. “La ventaja que tenemos ahora es que la mayoría de la población está vacunada y la vacunación de los niños también se traducirá en una reducción de los contagios. "

"En nuestro hospital, la mayor parte de los pacientes que están muy graves, un 80%, no están vacunados” Afirmó el doctor Javier de la Fuente - Jefe de Medicina Interna del Hospital Ribera Povisa de Vigo

Para Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), los datos están avalando el efecto protector de las vacunas. “Sin ellas no hubiéramos podido volver a llevar esta vida actual casi normal. Las vacunas protegen frente a las formas graves de la enfermedad, pero no son esterilizantes y por eso no impiden en algunos casos la infección”, añadió.

Sin embargo, que el aumento de las hospitalizaciones sea más lento que el de los contagios no quiere decir que haya que bajar la guardia. Es más, en estos momentos todos los valores, excepto el de mortalidad, están subiendo. El número de pacientes hospitalizados ha pasado de 169 el pasado 1 de diciembre a 277 ayer, lo que significa un 63,9% más en diecisiete días; mientras que en las UCI hay 47 pacientes, frente a los 30 del día 1, esto es, un 56,6% más.

Pero sin duda, son los casos activos los que están experimentado un incremento más espectacular en esta sexta ola: un 140% desde el pasado día 1, cuando había notificados 5.973 casos positivos, muy lejos de los 14.346 de ayer. El Sergas notificó ayer cuatro nuevas muertes, cuya cifra más alta se registró el pasado día 10, cuando se notificaron cinco decesos –el 3 de diciembre de 2020 se notificaron 13–.

“Una cosa son los casos graves y las muertes y otra la infección. Por eso, hay que tener ‘sentidiño’ y mantener las medidas higiénicas (mascarilla, distancia personal…) y hacer casos a las recomendaciones del comité de expertos, porque han demostrado que tienen su efectividad”, dijo el doctor De la Fuente.

Además de estas medidas, los expertos apuestan por seguir vacunando. “En este momento de la pandemia los indicadores importantes son los de carga hospitalaria, mucho más que los de incidencia. Ahora lo importante es vacunar a los que aún no lo han hecho y aplicar dosis de refuerzo progresivamente desde los mayores a los más jóvenes, y recordar la importancia de la ventilación y uso de FFP2 en interiores, higiene de manos y evitar aglomeraciones. Además, ahora se están estableciendo algunas limitaciones de aforos, en cuanto al número de personas por mesa en locales de hostelería”, sostuvo Gestal.

Según el epidemiólogo, en estos momentos nos encontramos arriba en la curva de la sexta ola, “próximos a alcanzar el pico”. Sin embargo, no hay que perder de vista la nueva variante. “En este momento, además de la delta también esta circulando comunitariamente en nuestro medio la variante ómicron, mucho más transmisible y con escape inmune, que puede hacer que la curva no baje o lo haga muy poco continuando con la séptima ola de enero. La incidencia en este momento es muy alta y el riesgo de infectarse en reuniones es muy elevado pues las cargas virales de los infectados por ómicron, aún siendo asintomáticos o con cuadros leves, son muy grandes. Por eso si queremos pasar una buena Navidad, aunque sea con limitaciones, debemos extremar las medidas de prevención en estos días”, comentó.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, afirmó ayer que la situación en hospitales sigue estando en parámetros “razonables”, aunque añadió que la evolución de la pandemia en los próximos días será determinante para decidir si se imponen nuevas restricciones, algo que ha descartado por el momento si los datos se consolidan y la pandemia no evoluciona de forma negativa. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también descartó hace unos días imponer nuevas restricciones.

Una cena de Finsa, origen de un brote con 39 casos en Santiago

Una cena en la que participaron medio centenar de trabajadores de la empresa Finsa, de Santiago, ha sido el origen de un brote que acumula hasta el momento 39 casos positivos. La empresa confirmó ayer la existencia del brote y aclaró que el evento no fue organizado por la compañía.

Fuentes consultadas por Europa Press explicaron que, tras acudir al evento, uno de los empleados presentó síntomas compatibles con COVID-19 y, a partir de ahí, se activó el protocolo y se realizó un cribado a todos los asistentes a la cena.

Hasta la fecha se han confirmado 39 positivos y todos los asistentes están aislados. Al tratarse casi todos de empleados de servicios centrales, que estaban teletrabajando, el brote no va a afectar a la producción de la empresa ni va a suponer un endurecimiento de las medidas covid en sus instalaciones.