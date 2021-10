González: “Las reinfecciones en los que pasaron el coronavirus no llegan al 1%”

La catedrática en Inmunología de la Universidade de Vigo explica que una persona que ha pasado la COVID “está protegida frente a la infección en los siguientes meses”. “Los estudios en Inglaterra muestran que incluso tras 5 meses después de la infección se reduce al 83% la posibilidad de reinfección”, expresa. Se ha demostrado, según sus palabras, que el 95% de las personas que pasaron la infección “mantienen anticuerpos y linfocitos T y B por lo menos 8 meses”. “En personas mayores de 65 años el nivel de protección disminuye, debido a la inmunosenescencia”, indica África. Por ello es tan importante en ciertos colectivos entrar en el terreno de las terceras dosis o dosis de refuerzo, como está previsto aquí para los mayores de 70 años a partir de finales de este mes, como fecha de referencia.

Un trabajo reciente realizado con 130 personas que se habían infectado de forma moderada, como describe África González en esta reflexión sobre las reinfecciones, “muestra que tras 6 meses siguen manteniendo anticuerpos y ninguno se reinfectó”, como se indica en ‘Mild SARS-CoV-2 illness is not associated with reinfections and provides persistent spike, nucleocapsid and virus-neutralizing antibodies’, Microbiology Spectrum.

En cuanto a si hay más probabilidad de reinfección en vacunados o en las personas que pasaron el coronavirus (que normalmente también reciben una dosis de la vacuna tras superar la infección inicial) la inmunóloga explica que no está claro. “Hay controversia si pasar la infección o la vacunación producen más o menos respuesta inmunitaria. Depende de muchos factores”, expresa África González.

Las personas que sufren la infección pueden pasarla de forma asintomática, leve, moderada o grave y esto condiciona mucho la respuesta que realizan, apunta. Por esto la inmunidad que se genera con la vacuna “es mucho más homogénea”. “Sin embargo, aquellas personas que se infectaron, su sistema inmunitario vio al virus completo y una vacunación adicional le proporciona muy buena inmunidad frente a la proteína S de la espícula del virus”, expresa González, que acaba de presentar, precisamente, un libro sobre inmunidad titulado “Inmuno Power-Conoce y fortalece tus defensas”, una obra en la que la experta habla “sobre nuestra inmunidad, así como de lo que pasa cuando nos falla”.

Añade la especialista que algunos estudios recientes (que aún no han sido validados) “muestran que pasar la infección podría dar mayor protección y más duradera frente a la variante delta y también protegería de infección con síntomas y de la hospitalización”.

En cuanto a la vacunación: “Si una persona se vacuna, el riesgo de reinfección se reduce”. “Según estudios realizados por el CDC de Estados Unidos, una persona sin vacunar tiene 5 veces más probabilidades de infectarse, 10 veces más probabilidades de ser hospitalizada y más de 10 veces más probabilidades de fallecer, comparado con una persona vacunada”, destaca. Además, la infección natural seguida de vacunación “ha mostrado que las personas incrementan mucho sus niveles de anticuerpos y también su respuesta celular (linfocitos T)”. “Es por ello por lo que se recomendó que aquellos que pasaron la COVID recibieran una dosis de vacuna, mientras que aquellos mayores de 65 años debían recibir dos dosis, ya que la inmunosenescencia hace que respondan menos”, concluye González.