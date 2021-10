Los astros se han alineado para que la lluvia de estrellas de las Dracónidas de la noche de este viernes sea un espectáculo para recordar en Galicia. Hoy es el día que con más intensidad brillarán los meteoros, lo que coincide con luna nueva —al estar oculta su luz no dificulta la observación— y la previsión de cielos despejados, algo no tan frecuente en estas fechas en latitudes gallegas. Todo ello, además, en el arranque del puente del Pilar, lo que sin duda anima a trasnochar algo más de lo habitual. Porque el ocio nocturno puede ser algo más que ir de pubs y discotecas.

La lluvia de las Dracónidas es visible desde el 6 al 10 de octubre, pero esta madrugada tendrán su pico máximo de actividad, con una media de 20 meteoros por hora. Este ritmo lento de los meteoros Dracónidas los hace visualmente distintivos. "El suave deslizamiento de una Dracónida a través del cielo es una vista hermosa", dice en un comunicado Bill Cooke, de la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides de la NASA.

La lluvia de meteoros de las Dracónidas se genera a partir de una corriente de polvo que proviene del cometa 21P/Giacobini-Zinner. Los meteoros del cometa, a su vez,, llegan de la constelación boreal Draco, el Dragón, de allí su nombre. Las Dracónidas están entre los meteoros más lentos de todos.

El punto radiante de la lluvia de meteoros casi coincide con la cabeza de la constelación del Dragón, en el cielo del norte, cerca de la constelación de la Osa Menor. No es necesario localizar esta constelación para ver las Dracónidas. Estos meteoros vuelan en todas direcciones a través del cielo estrellado. Además este año, la luna no será un problema para la observación, ya que estará el fase de luna nueva y su brillo no perjudicará la observación del espectáculo astronómico.