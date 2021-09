Trabajaron tardes, sábados y domingos y “lo que hiciera falta”. Su labor no es demasiado visible pero cuenta su responsable, Cuqui Pernas, que “se entregaron completamente”. Son las decenas de auxiliares administrativos, trabajadores de Admisión y Personal de Medicina Preventiva, tanto contratados como de plantilla, que desde hace meses trabajan desde el Chuvi en la citación para vacunarse frente al COVID-19. Ahora están centrados en las repescas de ese porcentaje de la población diana que, por diferentes motivos, no ha acudido. Entre ellos, calcula que hay más de 5.000 usuarios del Sergas a los que aún no han logrado localizar.

El área suspende a final de mes la campaña en el Ifevi por Conxemar

Empezaron llamando uno a uno a los mayores de 80 años para darles la primera cita para vacunarse en su centro de salud. Entonces, se contrató a una veintena de administrativos que establecieron una central en el Meixoeiro, con apoyo de la plantilla del Álvaro Cunqueiro. A partir de esa edad, la primera citación era por SMS y ellos se encargaban de las repescas.

“De media, fallaba un 30-40%”. Los septuagenarios, sobre todo por la dificultad para localizarlos. Los sexagenarios, por miedo a AstraZeneca. “La gente estaba asustada y el miedo se extendió a cualquier tipo de vacuna. Luego, se normalizó”, recuerda Pernas. Hay un “porcentaje pequeño” que renunciaron a inyectarse la segunda dosis con este preparado”. Otros que se oponen al segundo pinchazo son algunos de los que les dio mucha reacción la primera.

Los administrativos no tratan de convencer. “Les damos todas las posibilidades del mundo y se les llama las veces que haga falta, pero si tienen dudas les recomendamos que hablen con el médico”, expone Pernas. Tienen un documento en el que recogían la disponibilidad de algunos usuarios para tratar de ajustarse, pero “no siempre es posible”. Su experiencia dice que “es una minoría la que no quiere vacunarse” y que, “en bastantes casos, recapacitan”.

En las décadas de los 50 a los 30 años, sobre todo fallaban a la primera citación porque no podían acudir en esa fecha por estar trabajando o porque les costaba ir hasta el Ifevi. Con los veinteañeros, cuya campaña coincidió con el verano, se encontraron mucha gente fuera por vacaciones. Entre los menores –de 12 a 19 años– es en los que ven mejor respuesta.

Actualización de datos de toda la población

Un administrativo puede hacer hasta 30 llamadas al día. No es tan sencillo como descolgar el teléfono. Si no hay teléfono o creen que es incorrecto buscan en sus historias clínicas si han dejado otros o si sus apellidos coinciden con otro usuario y son hermanos o contactan con su centro de salud. El problema es que no todas las personas tienen tarjeta del Sergas. A los que usan solo seguros privados o están en mutuas hubo que crearles historias. “Las mutuas te mandaban los datos y si el teléfono estaba mal era imposible localizar otro”, recuerda Pernas. Poco a poco fueron resolviendo estos casos creando vías directas con estas entidades.

En este sentido, destaca que este proceso ha servido para depurar los datos de “muchísima población” que los tenía mal o desactualizados y está convencida de que, si hay que poner una tercera dosis, todos será mucho más rápido.

Pero sigue habiendo “muchísima gente” a la que no son capaces de locali zar. Pernas estima que, de los alrededor de 80.000 mayores de 12 años sin inmunizar, no han logrado contactar con más de 5.000. “No tienen teléfono o no contestan, no hay manera...” Menos de mayores de 80, los hay de todas las edades, pero abundan los de 40 a 60 años.

Estos días estaban prestando especial atención al 5% pendiente de una segunda dosis que no acudieron a la citación por SMS. Entre ayer y hoy empiezan con la repesca de los menores. Ya se han topado con parejas separadas o divorciadas que no se ponen de acuerdo.

También hay administrativos en el Ifevi, en el camión que hubo en el Náutico, en el puesto de antígenos del aeropuerto y gestionando citas PCR para contactos. Empiezan a “ver la luz al final del túnel”, cuenta Pernas, que acudió a la entrega de la Medalla de Galicia a los sanitarios que hacen posible la vacunación. Ya advierten a los que contactan que “las campañas terminan”, aunque entienden que seguirán vacunando.

Ifevi y Conxemar

En el Ifevi se suspenderá el 23 de septiembre para dejar el recinto libre para Conxemar. La Dirección del Área aún desconoce si volverá o continuará con la inmunización en otros espacios. Si alguien quiere cita puede contactar con su centro de salud, llamar al 981215930, a través de citate@sergas.gal o autocitándose en la App Sergas Móvil.