La hostelería advierte de despidos tras el varapalo del TSXG y la nueva reducción de aforos

“Habrá cierres y despidos”, advierten

La hostelería gallega vivió ayer una jornada de indignación, cabreo y frustración. La alegría de no tener que pedir el pase COVID a los clientes que querían consumir en el interior de los locales les duró poco. El TSXG adelantó ayer a mediodía que rechaza la petición de la Xunta y no autoriza a los locales de la hostelería de los concellos con más casos de coronavirus a solicitar el pasaporte COVID para el acceso a su interior. En consecuencia, se activa el plan B que había preparado el Gobierno autonómico por si no recibía el aval judicial: una nueva reducción de aforos a partir de las cero horas del martes, que llega al cierre del interior de bares y restaurantes en los concellos con máximo riesgo. Ahora mismo O Grove.

El sector ya estudia recurrir las nuevas limitaciones ante la Justicia y advierte de despidos e incluso cierres de locales. “Esto generará paro y cierres porque los establecimientos que no tengan una buena terraza no pueden sobrevivir con un aforo del 30%. No es rentable”, denunciaba ayer el presidente de los hosteleros de Pontevedra, César Ballesteros, quien alerta de que la nueva limitación viene en el peor momento, cuando el sector hace caja con los turistas y compensa los meses más malos para el negocio.

“Los nuevos aforos son absurdos y desproporcionados. Galicia es la comunidad más dura y restrictiva con la hostelería, cuando no es la que está en peor situación epidemiológica. En otras comunidades con indicadores de casos COVID similares a los nuestros, los aforos permitidos son más amplios que los nuestros”, sostiene Ballesteros.

“El virus no está en los bares. A nuestros locales viene gente de mediana edad ya vacunada, el virus está en los buses abarrotados de jóvenes que van a la playa, y donde no se exigen aforos, en los botellones o en las reuniones de chavales que se hacen enfrente de nuestros negocios o en los parques o en fiestas privadas”, lamenta Ballesteros.

El jefe de la patronal de los hosteleros de la provincia de Pontevedra reconoce que las grandes asociaciones del sector no habían recurrido la obligación del pase COVID porque sabían que “mucho peor es la reducción de aforos”. “Aceptamos pedir el pasaporte COVID para no tener que ajustar la capacidad de nuestros locales, esto sí que es un palo”, se queja Ballesteros.

Los hosteleros de Pontevedra sopesan recurrir las nuevas limitaciones

¿Y cómo son las nuevas restricciones, que entrarán en vigor el martes? En los concellos de máximo riesgo, ahora solo O Grove, habrá que cerrar el interior de bares y restaurantes. En los concellos de nivel alto, un total de 54, entre ellos, las ciudades de Vigo, Pontevedra, A Coruña, Ferrol y Lugo, los aforos de los interiores de la hostelería, que ahora son del 50%, quedarán reducidos de nuevo al 30%.

El sector del ocio nocturno es otro de los afectados. Ahora tienen un aforo del 50 % del interior de los locales en los concellos en nivel medio y medio-bajo (258 municipios, en estos momentos) y de hasta el cien por cien de la capacidad de las terrazas. Desde el martes tendrán que conformarse con el 30 % dentro y el 50 % al aire libre, esto último solo en el nivel medio. Así figura en la orden que publicó el viernes de noche la Xunta en el Diario Oficial de Galicia. Las nuevas restricciones, para compensar la no obligación del pase COVID, serán efectivas desde el martes, pero el Comité Clínico se reúne el miércoles y podrían sufrir cambios “para optimizar el control de la transmisión” del virus.

El TSXG aún no emitió el auto en que justifica su negativa, solo adelantó el sentido de su dictamen. Habrá que esperar para conocer cómo argumenta su rechazo. La Justicia ya había tumbado usar el pasaporte COVID para acceder a la hostelería en Canarias, Cantabria y Andalucía. En Galicia, la Xunta no pidió en principio el aval judicial porque entendía que no lo necesitaba por contar “con el amparo legal” de su nueva Lei de Saúde. Y pasaron tres semanas hasta que el TSXG se percató que estaba en vigor y sin su ratificación.

El Gobierno de Feijóo no valoró ayer la decisión del alto tribunal, la cual no se esperaba, pues la Fiscalía del TSXG sí había validado la petición de la Administración gallega, aunque también consideraba que la autorización judicial era “necesaria”, pues que un camarero pida el certificado COVID podía afectar a derechos fundamentales como el de la intimidad al implicar la necesidad de mostrar datos “considerados de carácter sensible”.

El BNG exige dimisiones por llevar al sector “al límite” El BNG exigió ayer “la depuración de responsabilidades en la Xunta ante una negligencia que pone al límite al sector de la hostalaría”. El diputado Manuel Lorenzo denunció la “irresponsabilidad” del Gobierno de Feijóo por “llevar al sector de la hostelería”, tras el anuncio de que volverán a reducir aforos en bares y restaurantes, al no contar con el aval del TSXG para exigir el pase COVID para acceder al interior de los locales. Manuel Lorenzo pidió la comparecencia “urgente” en el pleno de la Cámara gallega para “dar cuenta de la bofetada del alto tribunal”. El portavoz parlamentario acusó al Gobierno del PP de estar instalado en la propaganda y autobombo y de no resolver los problemas de la hostelería”. Por su parte, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, dice ver al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “ausente” en la gestión de la pandemia, y a su conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, “superado por la realidad” de la crisis sanitaria. Caballero arremetió contra Feijóo por haberse ido de “vacaciones” sin haber presentado ante el TSXG la solicitud para “establecer con legalidad” la exhibición de documentación, permiso que finalmente ha sido denegado.