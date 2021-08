Los hosteleros creen que pedir el certificado “no tiene sentido y penaliza solo a la hostelería”

“Nunca nos gustó esta medida”, indica el sector, que desea no tener que volver a solicitárselo a los clientes

“Es una norma que nunca nos ha gustado pero la acatamos porque era mejor eso que tener que cerrar locales y no poder trabajar”, expresa César Sánchez-Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra (Feprohos). Parte del sector de la hostelería se quedó “sorprendido” al conocer que no estaba vigente la norma de pedir certificados COVID a la clientela para poder acceder al interior de los establecimientos de hostelería. “No nos parece justo todo esto porque, además, esta medida nos ha hecho perder clientes y creemos que tampoco arregla nada desde un punto de vista de frenar la pandemia”, expresan representantes de hosteleros consultados. Otros indican que sorpresa “no fue, exactamente” porque desde el inicio tienen dudas de la legalidad de la misma.

De momento, y a la espera de que el TSXG se pronuncie sobre si hay que solicitar el certificado COVID o no en la hostelería en la comunidad gallega tal y como ha solicitado la Xunta tras conocerse que no está en vigor, los hosteleros no van a pedir certificados a sus clientes durante los próximos días.

“No se entiende esto cuando un bus puede ir lleno; solo hay que ver los que van a la playa” César Ballesteros - Hosteleros de Pontevedra

Al sector le gustaría no tener que volver a pedir este tipo de certificado a la gente que quiere consumir en sus locales. “Es complicado de cumplir y difícil de gestionar. Además, todo apunta siempre al sector hostelero. Esta es una norma que, de nuevo, penaliza solo a la hostelería. En otro tipo de establecimientos no se pide. Ni en centros comerciales, comercios.. cualquier otro lugar. O en el transporte, por ejemplo. Y si se mira cómo van los buses a la playa, por ejemplo. Quiero decir con esto que no tiene sentido ni se arregla nada”, expresa Ballesteros, que indica que desea que se suspenda definitivamente. “Tengo dudas sobre lo que puede pasar después, porque si la respuesta es estar igual que en las otras comunidades, es decir, no pedir certificado COVID, sería perfecto. Pero, claro, si la respuesta después de esto es tener que cerrar locales, por lo que sea, mejor es pedir certificado. Por todo ello, vamos a esperar, mejor, a lo que diga la justicia sobre este tema y, mientras, no vamos a pedirlos”, describe el presidente de los hosteleros pontevedreses.

Dudas

El sector hostelero considera que hay más peligro en concentraciones de gente tipo botellones o mismo en paseos de las playas o actividades estivales en donde se junta mucha gente. También en fiestas privadas que se hacen en casas: “ojo con esto, porque es gente que podría estar en el ocio nocturno cumpliendo medidas y en casa quizás te relajas”. Además, y hablando del interior de los locales de hostelería, restaurantes: “las mesas están dispuestas de manera que se ajustan a las medidas exigidas, tanto en la separación de las mismas como en el cumplimiento del aforo establecido en cada nivel”. “Lo que quiero decir es que ya se cumplen medidas: distancias, mascarillas, gel, desinfección”, apunta César.

Sánchez-Ballesteros explica, además, que sería bueno pensar en el público al que se dirige, no una norma general. “Es que tengo la sensación de que en muchos establecimientos de restauración, por ejemplo, gran parte de los clientes son familias que vienen a comer. La mayoría gente de 40, 50 o más; es decir, gente que ya está vacunada. Ese es el perfil en muchos casos. Y muchas veces hay problemas porque, a pesar de estar vacunado pues no tiene el certificado a mano. O incluso se plantean dudas si hay un niño”, describe. Según su reflexión, los no vacunados a estas alturas son más jóvenes. Es una franja de edad concreta. Para Sánchez-Ballesteros, la situación es más complicada para los locales que no tienen terraza: “hay que pensar que esta medida les perjudica especialmente”.

“No nos sentimos cualificados ni autorizados para pedir certificados” Rubén pérez - Hosteleros zona Náutico

Por otra parte, y buscando un lado bueno, cree que este tipo de medidas dan sensación de seguridad: “muchos turistas saben que en Galicia no se van a encontrar aglomeraciones estivales como ocurre en playas del Mediterráneo, por ejemplo, y el mes de agosto va a ser bueno, en general”. “Yo creo que no es necesario pedirlo, con las distancias en interiores y las medidas, considero que es de un celo excesivo”.

“No puede ser que se tomen medidas que perjudican así a un sector” Juanjo Figueroa - Hostelería Casco Vello

“Estoy totalmente en contra: se nos vuelve a señalar al sector como culpables de algo que no somos”, expresa Rubén Pérez, presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros Zona Náutico (Vigo). Apunta Pérez que hay otros lugares con concentración de gente, tipo: “aviones, medios de transporte en general, ciertos eventos, paseos...”. Entiende que cada comunidad tiene sus propias normas pero apunta que en muchas los tribunales han fallado en contra de este tipo de medidas “por temas de derechos fundamentales y/o protección de datos”. “No nos sentimos cualificados ni autorizados para pedir ese tipo de certificados a los clientes”, añade. “Vamos a seguir reclamando a la Xunta que retire la medida”, concluye.

“Es una norma poco productiva y hace perder clientes” Celia Cabrera - Hostelería de Bouzas

Según Juanjo Figueroa, presidente de la Asociación de Hostelería y Comercio del Casco Vello (Vigo), “muchos locales pierden clientes por esta medida”. “No puede ser que las autoridades tomen medidas que perjudican así a un sector y no pase nada. Y nosotros no tenemos formación ni capacidad para pedir datos personales”, describe. Apunta, además, que no pueden saber si ese certificado es de esa persona porque tampoco se pide el DNI para comprobar identidad. “Estamos en una especie de limbo porque si en unos días el TSXG decide que está en vigor hay que volver a pedirlo. De momento está parado y no lo pedimos. Creo que es una medida poco productiva, que no asegura nada y hace que se pierdan clientes”, apunta Celia Cabrera, presidenta de la Asociación de Comercio y Hostelería de Bouzas.