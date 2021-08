Nueve de los doce concellos de Galicia que figuraban en la franja máxima de restricciones desde el pasado sábado, continuarán en ese nivel una semana más. Así lo ha decidido la Xunta, tras la valoración de las cifras de la pandemia en la comunidad gallega por parte del comité clínico reunido este martes. De esta manera, sólo Cambados, Boiro, y O Barco de Valdeorras, se descuelgan de ese grupo de cabeza que siguen engrosando Muros, Baiona, Burela, Foz, Viveiro, Monterroso, Meaño, O Grove y Sanxenxo. Esto significa que la hostelería queda al 30% en interior, y solo con certificados COVID, y al 50% en exterior -acceso libre-. En este tramo de restricciones, también están prohibidas las reuniones de no convivientes entre la 1 y las 6 de la madrugada. Y el resto de horas, sólo podran unirse hasta un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

Las tres localidades que rebajan sus restricciones pasan a engrosar el grupo de la franja alta, donde estaría vetado el acceso al interior de la hostelería a un 50%, y para los que se dispongan del certificado de vacunación con pauta completa, una prueba negativa en las anteriores 72 horas o se documente que se ha pasado la enfermedad. Este segundo escalón está integrado por 62 concellos, incluidas las siete urbes gallegas, lo que supone 14 municipios más de los establecidos la semana pasada. Además de Cambados, Boiro, y O Barco de Valdeorras, quedan en un nivel alto de restricciones A Pobra do Caramiñal, A Coruña, Ames, Arteixo, Cambre, Cariño, Culleredo, Ferrol, Santiago de Compostela, Ortigueira, A Laracha, Betanzos, Sada, Padrón, Teo, Cee, Pontedeume, Lugo, Chantada, Monforte de Lemos, Ourense, Verín, Bueu, A Guarda, Meis, Moaña, Mos, Pontevedra, Ponte Caldelas, O Porriño, Redondela, Soutomaior, Vigo, Melide, Carballo, Fisterra, Oleiros, Ribeira, Cervo, Ribadeo, Avión, Barbadás, O Carballiño, A Illa de Arousa, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Marín, Poio, Gondomar, Nigrán, O Rosal, Barro, Puertas, Valga, Vilaboa, Salvaterra de Miño, Tui, Xove y Palas de Rei.

Las medidas del nivel medio afectarán a 54 municipios de de geografía gallega -dos más que la semana anterior-, y son Beariz, Boborás, Caldas de Reis, Maceda, Mondoñedo, Oroso, Pereiro de Aguiar, Pontecesures, Sarria, Silleda, Vilalba, Vilamartín de Valdeorras, Vimianzo, Bergondo, A Capela, Carnota, Cedeira, Corcubión, Coristanco, Curtis, Narón, Outes, Rianxo, Celanova, Coles, Monterrei, Pobra de Trives, Riós, A Rúa, Arbo, Cangas, A Lama, Ponteareas, As Neves, As Pontes, Arzúa, Tomiño, Ribadumia, Boqueixón, Laxe, Miño, Muxía, Oza-Cesuras, Neda, Touro, Tordoia, Cospeito, Outeiro de Rei, Xinzo de Limia, Catoira, Cuntis, Mondariz, Salceda de Caselas y Esgos. Para estas localidades, se restringe el aforo en terrazas y en el interior a un 50%, sin necesidad de certificados COVID. El ocio nocturno abre hasta las 3, con certificados y están prohibidas las reuniones de no convivientes entre las 3 y las 6 de la madrugada; el resto de horas, máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

Los restantes ayuntamientos gallegos permanecerán en el nivel medio bajo, que permite un 100% de aforo en terrazas y 50% en interior, sin necesidad de certificados COVID. El ocio nocturno puede abrir hasta las 3, con certificados, y están prohibidas las reuniones de no convivientes entre las 3 y las 6 de la madrugada; el resto de horas, máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

Para todas las franjas de restricciones habrá libertad de movilidad y todas estas medidas entrarán en vigor a las 00:00 horas del próximo sábado, 7 de agosto.