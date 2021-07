Núñez Feijóo ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de levantar la suspensión de parte de la Lei de Saúde (excepción la vacunación obligatoria) y ha remarcado que la Galicia planteará ahora un "cumplimiento estricto" de su norma, que permite multar "directamente" a un ciudadano que vulnere una cuarentena.

En declaraciones a los medios en Caldas de Reis, ha diferenciado este apartado de tipificación de conductas o sanción de decisiones como la de limitación de reuniones. No en vano, ha precisado que la ley "es clara" al respecto y señala que las medidas que afecten a derechos fundamentales continuarán exigiendo autorización judicial previa.

A su juicio, el auto del TC no es "menor" ya que levanta la suspensión de prácticamente todos los preceptos que están recurridos. "Solo hace un paréntesis con la vacunación y no nos preocupa en absoluto porque no pretende ser obligatoria y estamos convencidos de que respeta la normativa constitucional", ha aseverado.

"Reconoce que acertamos en los límites constitucionales, y que podemos y debemos tomar muchas decisiones, algunas sin refrendo judicial y otras pidiéndolo", ha reivindicado.

PCR o vacunación, "la única posibilidad" de mantener la hostelería abierta

El presidente de la Xunta ha defendido este lunes que pedir el certificado de vacunación o una PCR en las últimas 72 horas para el acceso a establecimientos ubicados en municipios en peor situación es "la única posibilidad" y "salvoconducto" para que la hostelería siga abierta en esas localidades con elevada incidencia del COVID-19.

"Así cumplimos con la hostelería y con el comité clínico. Es la llave que abre la posibilidad de compatibilizar el control de la epidemia y la supervivencia de la hostelería", ha esgrimido, en declaraciones a los medios en Caldas de Reis, donde ha subrayado que "la mayoría" de la hostelería "está absolutamente a favor y comprometida" con la aplicación de estas medidas.

Y en relación a las "excepciones", el dirigente gallego ha lanzado un aviso: "Creo que van en contra del propio sector hostelero". Según ha argumentado, si no se cumplen las medidas y se mantienen las restricciones, más tiempo se va a exigir el certificado de vacunación o la prueba negativa, con las "dificultades" que apareja.

Citados unos 17.000 jóvenes de entre 16 y 19 años

Por otra parte, sobre la citación a jóvenes de 16 a 19 años, Feijóo ha insistido en que se intenta "cubrir huecos" de personas que no acuden a la llamada, si bien ha advertido que Galicia es una de las comunidades "con más compromiso" en el proceso de inmunización.

"Pero siempre hay dificultades, a veces por estar fuera de Galicia, otras por un problema individual o familiar concreto o por algún problema en la notificación. Y siempre hay huecos. Los estamos intentando cubrir con jóvenes. Hay unos 17.000 citados de entre 16 y 19 años por ser la franja con mayor contagio. Supera los 3.000 casos por cada 100.000, mientras que Galicia está en la media de 500", ha dicho.

En todo caso, ha precisado que esos 17.000 jóvenes se podrían corresponder con "medio día de vacunación", ya que la media de gallegos que se están inmunizando de forma diaria es de 35.000, por lo que resulta "perfectamente compatible" con la citación 'forzada' desde el Sergas.

"Estamos acabando la franja de 39 a 30 y en Santiago ya empezamos el pasado viernes la franja de 29 a 20. Y yo espero que entre miércoles y jueves en otras áreas sanitarias empecemos a llamar a personas de entre 29 y 20 años", ha concluido.