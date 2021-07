A pandemia esténdese pola área sanitaria de Vigo con ímpeto pese ó freo dos contaxios. A este ritmo, a cidade y os municipios do seu arredor romperán mañá o seu teito histórico de casos activos. Hoxe notifican que a área alberga 3.915 enfermos -181 máis que no balance anterior-. Cunha incidencia tan alta do virus protagonizada en gran medida pola poboación moza, parece irremediable que este luns se pase o pico máximo desde o inicio da pandemia de 3.933 pacientes, que data de principios de febreiro, en plena tercera onda. Pese a estes datos, a presión hospitalaria mantense baixo control grazas ós efectos da campaña de vacinación. Segundo Sanidade, este domingo hai dúas persoas menos ingresadas en planta que onte (31 en total) e mantéñense as 4 persoas nas unidades de críticos.

Por outro lado, a comunidade de Galicia experimentou un novo incremento das hospitalizacións, con 22 ingresos en planta, mentres que a cifra de casos de coronavirus alcanza xa os 16.754, tras sumar 762 na última xornada, na que se confirmaron 1.370 contaxios. En base ós datos do Servizo Galego de Saúde ata as 18.00 horas do sábado, hai un total de 227 pacientes nos hospitais: 205 en planta (+22) e 22 na UCI (-1).

O número de novas infeccións foi de 1.370, lixeiramente por debaixo da cifra do venres; polo que se confirma a tendencia decrecente do ritmo de propagación con dous días seguidos nos que este dato é menor có anterior. Tamén foi inferior o aumento dos casos activos, 762, cando a mediados desta misma semana se pasaban os mil.

Dos 1.370 positivos detectados por calquera tipo de test, a área de Vigo sumou 359 novas infeccións, seguida da de A Coruña con 279. Após estas, sitúanse a de Santiago, con 187 casos; e as de Lugo e Pontevedra-O Salnés, empatadas con 184. Por detrás, a área de Ourense, con 122; e a de Ferrol, con 55.

Por áreas sanitarias o crecemento segue a ser xeneralizado, con Vigo á cabeza a piques de chegar ós 4.000 casos activos. A de A Coruña está preto dos 3.000, en concreto 2.986 (+177), seguida da de Pontevedra, con 2.873 (+88); Ourense, con 2.361 (+29); Santiago, con 2.100 (+110); Lugo, con 1.761 (+144) e Ferrol, con 758 (+33).

Desde o comezo da pandemia contaxiáronse 149.792 persoas, das que 130.615 se recuperaron (607 neste último balance do Sergas). Coa morte dun home de 86 anos onte en Ourense, os falecidos con COVID-19 son 2.448.

PCR e positividad

Galicia efectuou desde o inicio desta pandemia 2.513.901 PCR. Disto dedúcese que o Sergas realizou 8.744 probas nas últimas 24 horas. En canto á taxa de positividad das PCR, volveu a ascender nas última horas até o 13,36%, tras rexistrar este sábado un 11,8%. No entanto, isto implica que a Comunidade galega segue por encima dese 5% que establece a OMS para dar por controlada a pandemia, un limiar que, até hai dúas semanas, non superaba desde o 15 de febreiro.

No referente ós test de antíxenos gratuitos ofrecidos onte en unidades móbiles das sete principais cidades galegas, os sanitarikos fixeron 3.451 probas, das que 68 foron positivas.