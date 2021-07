Feijóo pedirá autorización para prohibir los encuentros en la calle desde las 03.00 horas en toda Galicia y desde la 01.00 h. en los concellos en nivel máximo y alto

Los locales de ocio nocturno volverán a echar el cierre a partir de la madrugada del viernes al sábado en 36 municipios gallegos, entre los que se encuentran Vigo, Pontevedra, Ourense, Baiona, Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Sanxenxo y O Grove. Esta medida afectará a cerca de un millón de gallegos. Esta es una de las nuevas restricciones que anunció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión del martes del comité clínico. Asimismo, se volverán a limitar las reuniones de no convivientes y se exigirá una acreditación sanitaria para acceder al interior de los locales de hostelería en los municipios en los niveles máximo y alto de restricciones.

El presidente calificó de preocupante la situación epidemiológica en Galicia, que sitúa al 35% de la población en los niveles máximo y alto tras aplicar los protocolos ya modificados y actualizados con el impacto menor de hospitalizaciones que está teniendo esta quinta ola. “En este contexto, las nuevas medidas buscan reducir la interacción de los grupos vulnerables y riegos de contagios, al mismo tiempo que intentamos no castigar al sector de la hostería, lo que permite reducir el impacto socioeconómico que supone cerrar estos locales cada vez que sube la incidencia”, explicó.

Feijóo anunció que la Xunta solicitará la autorización del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para restringir las reuniones privadas y los encuentros en la calle en las horas de madrugada. Concretamente, el Gobierno gallego pretende limitar las reuniones en los domicilios a un máximo de seis personas en interior y diez en exterior o bien a dos unidades familiares de convivientes, aunque excedan estas cifras límite. “Lo que hemos implementado es pasar de la recomendación que teníamos a la coherencia de la obligación”, afirmó. Según el presidente gallego, esta medida facilita que una unidad familiar de haya alquilado un apartamento para visitar a su familia pueda reunirse con ella.

En cuanto a las reuniones en la calle, se pretende prohibir cualquier encuentro entre no convivientes entre las 03.00 y las 06.00 horas en toda Galicia, mientras que en los concellos que están en los niveles de restricciones máximo y alto, no podrán darse ya desde la 01.00 horas y hasta las 06.00 horas.

“Queremos evitar las reuniones multitudinarias sin garantías que están detrás de un gran número de contagios, entre estas los botellones”, explicó Feijóo

El presidente de la Xunta recordó que las medidas que afectan a derechos fundamentales, como es el derecho de reunión, necesitan la autorización previa del TSXG, por lo que estas restricciones entrarán en vigor cuando haya autorización de los tribunales, algo que podría darse entre 48 y 72 después de presentar la solicitud, que es el tiempo que suele tardar el tribunal en pronunciarse. En este sentido, Feijóo aseguró que prefiere tardar unas horas más en presentar la solicitud y no correr el riesgo de no tener el visto bueno del Tribunal Superior como ha ocurrido en otras comunidades autónomas. “ En estos momentos, la asesoría jurídica de la Xunta está motivando la solicitud preceptiva ante el TSXG. Nos importa mucho más que esté fundamentada que tardar unas horas e incluso un día porque lo importante es fundamentar para que los jueces, con fundamentación epidemiológica, distinguiendo territorios y municipios en función de criterios objetivos, puedan tomar la decisión más acertada”, comentó.

Feijóo volvió a lamentar que las comunidades autónomas siguen sin una ley para gestionar la pandemia que les permita adoptar decisiones sin tener que pasar por los tribunales. “Así estamos viendo sentencias contradictorias”, dijo.

En cuanto a la hostelería, aseguró que con el 90% de la población mayor de 40 años vacunada, se puede mantener abierto este sector incluso en aquellos municipios con mayor incidencia del virus, garantizando la seguridad tanto de los clientes como del personal. “Para no castigar de forma desproporcionada a determinados sectores económicos, el comité clínico ha decidido establecer un control de acceso que garantice una restauración y una hostelería seguras”, afirmó.

Así, para poder acceder al interior de estos locales en cualquiera de los 36 concellos con niveles de restricciones máximo y alto será imprescindible presentar cualquiera de estos tres documentos sanitarios: certificado de vacunación completa, una prueba negativa realizada en las últimas 72 horas o acreditar haber superado la infección. En cualquier caso, los menores de 12 años quedan exentos de acreditación, que tampoco será necesaria para permanecer en terrazas. “Con esta medida, además, se busca incrementar la participación en los cribados de menores de 40 años, ya que solo están acudiendo cuatro de cada diez”, añadió.

El aforo será del 30% en interiores y 50% en terrazas en los de nivel máximo, y de 50% tanto en interior como en exterior en los de nivel medio. En los de nivel medio la ocupación permitida será del 50% dentro y 50% fuera, y en los de nivel medio bajo, del 50% y el 100%. En todos los casos, el horario de cierre será a las 01.00 horas. Asimismo, en los concellos de nivel medio y medio bajo, el ocio nocturno continuará su actividad, con un cierre establecido a las 03.00 horas y tendrán que pedir PCR negativa o certificado de vacunación y llevar un control de clientes. Los conciertos podrán celebrarse independientemente del nivel de restricción, siempre que sean al aire libre y sentados, con mascarilla y distancia interpersonal.

Los concellos que pasan al nivel máximo (la semana pasada no había ninguno) son Cambados, Sanxenxo, Boiro, Meaño, A Pobra do Caramiñal, O Grove y O Barco. En nivel alto están Ourense, Avión, Barbadás, O Carballiño, Porto do Son, Carballo, Fisterra, Oleiros, Vimianzo, Arzúa, Ribeira, Melide, Burela, Viveiro, Cervo, Foz, Ribadeo, Vigo, A Illa, Vilagarcía, Vilanova, Marín, Poio, Pontevedra, Baiona, Gondomar, Nigrán, O Rosal y Tomiño. Otros 38 están en nivel medio, entre estos Moaña, Bueu, Tui, A Guarda, Mos, Porriño y Redondela, y el resto, 239, en nivel medio-bajo.