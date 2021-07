Jorge Javier Vázquez nunca ha dudado en manifestar sus ideas más allá de la televisión, en esta ocasión ha decidido dar visibilidad al asesinato del joven Samuel Luiz, que falleció el pasado sábado a las 3 de la madrugada en A Coruña víctima de una paliza.

Las autoridades aún no se han manifestado sobre las causas de la agresión mortal aunque los colectivos LGTBIQ lo consideran un crimen homófobo. Según el relato de las amigas del chico, de 24 años, los agresores le increpaban al grito de "maricón" mientras le golpeaban hasta la muerte.

La opinión de Jorge Javier Vázquez

El presentador de televisión se ha pronunciado en una rueda de prensa celebrada en Teatre Tívoli de Barcelona para presentar su espectáculo 'Desmontando a Séneca', Vázquez ha lamentado que la sociedad haya llegado tarde a frenar las actitudes de odio: "Tendríamos que haber estado mucho más atentos, ser mucho más duros con este tipo de manifestaciones", y ha pedido actuar de manera tajante para que no vuelva a suceder una atrocidad de este tipo.

"No va a ser un hecho aislado", sentenció Jorge Javier Vázquez, que ha alertado de que vienen tiempos muy complicados porque considera que se ha permitido la intolerancia.

"Somos demasiado tolerantes con los intolerantes", resumió mientras auguraba que la lucha para apartar estas conductas durará años porque, según ha observado, hay gente de su generación (tiene 51 años) que está abonándose al discurso del odio y cree que se lo inculcará a sus hijos.

Jorge Javier Vázquez está convencido de que "se ha permitido la intolerancia" durante demasiado tiempo.

Manifestaciones en toda Galicia

En la concentración de A Coruña, a pesar de la lluvia, un grupo de amigas de la víctima, visiblemente afectadas, han exhibido pancartas en las que se puede leer "Su amor no hacía daño, nuestro odio sí", "Pedimos respeto" o "Samu no ha muerto, lo han asesinado". La gran afluencia ha colapsado los accesos a la plaza y el parking de María Pita, de modo que hubo personas que se han quedado sin poder asistir.

En la movilización, representantes de las entidades convocantes han leído un manifiesto y después una amiga de Samuel, entre lágrimas, ha dado las gracias a los sanitarios que atendieron al joven por su esfuerzo. "Hice todo lo posible para que sobreviviera", ha añadido.

Otra de sus amigas ha narrado que "nunca" se había imaginado que la última vez que vería a Samuel con vida sería "a través de una videollamada", en la que escuchó "cómo le arrebataban la vida".

Una representante de ALAS Coruña, una conocida ONG herculina, ha explicado que el padre del joven ha querido pedir a las familias de los agresores que los ayuden a identificarlos, pues por el momento no ha habido detenciones.

En la lectura del manifiesto, los colectivos han relatado que "el pasado sábado a las tres de la madrugada un grupo de salvajes le dio una paliza hasta la muerte a Samuel" en la ciudad de A Coruña. "Aunque estamos esperando a que las investigaciones avancen, no podemos quedarnos callados frente a la muerte de uno de los nuestros", han recalcado.

Al respecto, han señalado que "Samuel era un joven gay de 24 años". "Podría haber sido yo, podrías haber sido tú, o cualquiera de las personas del colectivo LGTBI", han proseguido.

Así, han hecho referencia a otros actos relacionados con la LGTBIfobia ocurridos estos días, como la agresión a un matrimonio homosexual en Monte Alto la semana pasada, una agresión a una mujer trans en Santiago el sábado o la quema de una bandera arcoíris la pasada noche en el Sex Point de la entidad CASCO, entre otros actos.

No obstante, han aclarado que esta concentración no busca pedir venganza, sino "justicia" para que el fallecimiento de Samuel "no quede impune".

Además, han sostenido que "los discursos de odio y la violencia no pueden tener cabida" en la sociedad actual y han reivindicado que "los crímenes de odio no ocurren en el vacío, sino en un contexto social que los permite y fomenta".

Por último, las encargadas de leer el documento han hecho un llamamiento al "respeto" por el luto de la familia y amistades de Samuel.

La reacción de Pedro Sánchez: "Un acto salvaje"

Confío en que la investigación de @policia dé pronto con los autores del asesinato de Samuel y esclarezca los hechos. Fue un acto salvaje y despiadado.



No daremos ni un paso atrás en derechos y libertades. España no lo va a tolerar. Todo mi apoyo a su familia y seres queridos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 5 de julio de 2021

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en que la investigación policial identifique "pronto" a los autores del asesinato del joven Samuel Luiz en A Coruña: "Fue un acto salvaje y despiadado".

Sánchez califica así en su cuenta personal de Twitter la brutal agresión que acabó con la vida de este joven de 24 años, auxiliar de enfermería, el pasado sábado en los alrededores de una discoteca de la ciudad gallega.

"Confío en que la investigación de @policia dé pronto con los autores del asesinato de Samuel y esclarezca los hechos. Fue un acto salvaje y despiadado", señala en un tuit.

El jefe del Ejecutivo advierte de que "no daremos ni un paso atrás en derechos y libertades" y de que "España no lo va a tolerar", a la vez que traslada todo su apoyo a la familia y seres queridos del joven asesinado.

A lo largo del fin de semana y durante este lunes la policía ha estado tomando declaración a los testigos de la agresión, si bien hasta el momento no se ha producido ninguna detención y están abiertas todas las líneas de investigación.