La desescalada de la Xunta en el aire: reuniones de 15 personas, de madrugada y ocio nocturno

Ésta es su hoja de ruta a la espera de que sus letrados le digan si debe acatar o no el plan de desescalada del Ministerio | La reapertura del ocio nocturno la deja para julio

El plan de desescalada de la Xunta pasa por permitir grupos de hasta 15 personas en exteriores y reuniones de no convivientes entre las 1,00 y las 6,00 horas, y abrir el ocio nocturno en julio, concretó ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Ahora todo está en el aire.

El Gobierno de Feijóo espera recibir hoy el informe de la Asesoría Jurídica para decidir si va a cumplir o no el plan de desescalada aprobado el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud con el rechazo de Galicia y otras seis autonomías.

La Xunta duda de que el acuerdo, al no tomarse por consenso y al no estar previsto en el orden del día, sea vinculante. El Ministerio de Sanidad se reafirma en su obligatoriedad. Si los letrados de la Xunta le dan la razón, el Ejecutivo gallego seguirá su hoja de ruta, y no descarta incluso llevar el protocolo a los juzgados, como ya ha anunciado Madrid. “Toda las posibilidades están abiertas”, afirmó ayer Comesaña.

Si sus juristas dictaminan en el sentido contrario, lo más probable es que Galicia deje en “un segundo plano” su propio plan y acate el programa de Carolina Darias, muy a su pesar. “No somos insumisos”, advirtió el sábado el vicepresidente de la Xunta.

En ese caso, el gabinete de Feijóo daría la batalla por intentar que el Gobierno de Sánchez mude de opinión, pues las siete comunidades díscolas suman más de la mitad de la población del país. Por ejemplo, exigiría que el protocolo para la desescalada se revise cada quince días y así si mejora la situación epidemiológica se puedan flexibilizar las limitaciones. Tal como está redactado, las restricciones fijadas ya son para todo el verano.

En una entrevista en la Radio Galega, el titular de Sanidade avanzó que se mantiene la previsión de celebrar la prueba piloto para locales de ocio nocturno el próximo 12 de junio para analizar si funciona el registro de acceso y la medición de la calidad del aire. Hoy representantes de la Xunta se reúnen con portavoz del sector del ocio nocturno y la hostelería para analizar el nuevo marco.

Con el plan ya en vigor de desescalada, tras su publicación el sábado en el Boletín Oficial del Estado, en Galicia, por su buena situación epidemiológica, ya podrían abrir discotecas y pubs, pero solo hasta la tres de la madrugada y con un aforo en el interior del 50%. No se podría bailar y solo entrar para tomar algo y charlar, y siempre sentado.

Las terrazas de estos locales podrán estar llenas al 100%. Y así todo el verano, aunque los contagios sigan en descenso y se disparen los porcentajes de población vacunada contra el coronavirus.

El sector del ocio nocturno, en declaraciones a este diario, ya ha advertido de que las limitaciones fijadas por el Ministerio hacen inviable la reapertura desde un punto de vista económico.

El máximo responsable del Sergas también comentó que apuesta por permitir la celebración de las hogueras de San Juan, eso sí con medidas de seguridad, como el mantenimiento de la distancia interpersonal y el uso de mascarilla.

Sobre el cubrebocas, Comesaña considera que “más pronto que tarde” debería permitirse la retirada de estas últimas en espacios exteriores en los que una persona se encuentre sola o con convivientes.