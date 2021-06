“Abrir así no es viable”

Las medidas del Gobierno central para la ‘desescalada’ veraniega de la hostelería y el ocio nocturno han noqueado al sector que ve en ellas un latigazo a su ya sangrante espalda. Parte de él tiene claro incluso que denunciará ante los tribunales por entender que las nuevas medidas no se adoptaron con unanimidad de las autonomías y que deberían ser optativas y no prohibitivas. En Galicia, la asociación Zona Náutico de Vigo estudia iniciar acciones legales.

La apertura de la hostelería al 60% del aforo en el interior y al 50% para los locales del ocio nocturno que podrán abrir solo hasta las tres de la mañana en las autonomías con riesgo bajo de COVID, mientras las de riesgo alto y extremo tendrán que tener el ocio nocturno cerrado son medidas acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud que han noqueado al sector. Tanto que la Plataforma por el Ocio y la Hostelería de Madrid anunciaba ayer que interpondrá un recurso ante la Audiencia Nacional.

Aseguran que las medidas no pueden ser de obligado cumplimiento sino voluntarias ya que en el Consejo Interterritorial no hubo unanimidad: cinco comunidades autónomas votaron en contra (entre ellas, la gallega).

En Galicia, la asociación de comerciantes y hosteleros Zona Náutico de Vigo confesaba ayer que estudia también iniciar acciones legales. “El Gobierno central pretende, para un sector tan castigado como es el del ocio nocturno que entren en escena unas limitaciones que harían inviables estas explotaciones”, apuntan desde Zona Náutico.

“Lo tenemos todo preparado pero así no podemos abrir” Marcos Vázquez - Fábrica de Chocolate

El gerente del pub la Fábrica de Chocolate en Vigo, Marcos Vázquez, cree que lo más seguro es que, de momento, no abra su local. “Lo tenemos todo preparado con un sistema de renovación de aire cada 16 segundos, medidores de CO2 comprados... pero no podemos abrir así”, lamenta.

La Fábrica tiene a nueve trabajadores en ERTE. “Son muchos y, además, estamos pagando el alquiler igual pero no tenemos miedo a no aguantar. Tenemos músculo de momento porque este es un proyecto cultural por encima de la empresa. Llevamos 16 años abiertos y esto tiene que seguir. Si nos guiáramos por planteamientos empresariales en esta crisis, habríamos cerrado hace tiempo”.

“Se solapan los horarios del ocio diurno con el nocturno” José Luis Asenjo - Discoteca Tokyo

Quien tampoco tiene pensado abrir si la normativa no mejora es José Luis Asenjo, dueño del Tokyo, uno de los locales que participa en el proyecto piloto de reapertura del ocio nocturno gallego: “Abrir así no es viable. Se solapan los horarios del ocio diurno (abrirán hasta la una de la mañana) con nosotros (hasta las tres de la mañana). Creo que no vamos a abrir. Los que tienen una terraza grande, igual pueden”.

“Podríamos ser la respuesta a los botellones descontrolados” Carlos Rodríguez - Island y Cuarenta

Carlos Rodríguez, propietario de los locales Island Club y Cuarenta en Vigo –con 15 y ocho empleados en ERTE– además de dirigente de la Asociación_Provincial de Establecimientos Musicales y Espectáculos Reglados (Apemer), ve “un jarro de agua fría” la normativa del Gobierno central.

“Así, no habrá viabilidad para los negocios. Un porcentaje muy elevado no podremos abrir. Podríamos ser la solución a las fiestas privadas y botellones descontrolados. La gente necesita socializar”, añade.

Para él, “es una situación muy complicada. La ayuda de cuatro millones de euros para el ocio nocturno aún no salió publicada y hay empresas que no pueden acceder a estas u otras si tienen deudas. ¿Cómo no se van a tener deudas si llevamos cerrados desde agosto y pagando muchos gastos sin ingresos?”.

“No creo que en la hostelería se haga peor que en los botellones” Pablo Iglesias - Sala Mondo y Radar

Para Pablo Iglesias, del pub Radar y la sala Mondo ,“es improbable que abramos así, aunque en algún momento habrá que abrir, aunque se pierda dinero. Son demasiados meses cerrados. El Gobierno debería recapacitar. No creo que la hostelería lo haga peor que en los botellones. La gente en los locales estaría más controlada”.

Andrés Fernández, de la cafetería y restaurante El Castro, junto al viejo Olivo vigués, cree que una vez se llegue al 70% de la población vacunada las medidas deberían “ser más laxas y no estas, por sentido común”. Espera que el Gobierno rectifique porque “económicamente trabajar como lo hacemos está siendo un cristo, con una bajada del 60 o 70% de los ingresos. Mantener el barco a flote así es muy complicado”.

En el Casco Vello vigués, en el restaurante Lume de Carozo, su propietario Juanjo Figueroa, opina que los gobiernos deberían “normalizar los aforos al 100% con distancias fijas. Todo esto nos da intranquilidad económica porque no nos dejan trabajar con normalidad. ¿Denunciar? Cuando lo resuelvan los tribunales ya estaremos muertos”.