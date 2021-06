Rebelión autonómica contra las restricciones en el ocio de Sanidad

Madrid, País Vasco, Andalucía y Castilla-La Mancha no aplicarán el plan de desescalada para el verano aprobado el miércoles en el Consejo Interterritorial de Sanidad con el rechazo de siete autonomías, donde viven más de la mitad de los españoles. Algunas directamente pasan de él y defienden que no están obligadas a acatarlo y otras están dispuestas a recurrirlo ante los tribunales. Por su parte, la Xunta de Galicia se “muestra indignada” , exige seguir su “hoja de ruta”, en la que apuesta por aliviar aún más las restricciones del sector de la hostelería y el ocio nocturno, y estudia con sus servicios jurídicos sus opciones, es decir saber si puede no cumplir las nuevas medidas.

Desde el Gobierno, el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, salió ayer a la palestra ante la rebelión autonómica: “Pido cumplir las medidas no porque sea una obligación, sino porque nos conviene a todos”. Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, demandó a las autonomías críticas evitar “la judicialización”, que debe ser “el último paso en política” y las instó a establecer “marcos de actuaciones comunes”.

Feijóo se muestra “indignado” y exige poder seguir adelante con su “hoja de ruta para la desescalada de verano”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acusó ayer al Gobierno de Pedro Sánchez de “imponer” su plan de desescalada cuando se ha pasado “año y medio desentendiéndose de los protocolos de apertura y desescalada”. “Ahora cuando parece que finaliza el partido, aparece como el gran coordinador”, lamentó Feijóo, quien rechazó el programa “en la forma y el fondo”. En la forma, porque, según su versión, Sanidad llegó a la reunión con “unas recomendaciones” y en el transcurso del debate las convirtió en “obligaciones”. Y en el fondo, porque la Xunta estaba dispuesta a ir más allá en la relajación de las restricciones ante la buena situación epidemiológica en Galicia y las mejores previsiones. Y ahora se encuentra con que el Gobierno pretende que hasta finales de agosto el ocio nocturno solo pueda abrir hasta las tres de la madrugada y con el 50% del aforo y los restaurantes y bares solo podrán ampliar su aforo en interiores del 50 al 60%.

La Xunta quería elevar el número de personas que podían reunirse en exteriores e interiores (ahora diez y seis, respectivamente) y alargar el horario de las terrazas de bares y restaurantes, pero con las medidas aprobadas hace dos días ya no sería posible.

Feijóo anunció que la Asesoría Jurídica de la Xunta ya estudia hasta qué punto están obligados a acatar el acuerdo del Comité Interterritorial y si tiene que aplicar todas las medidas. El titular del Gobierno gallego tiene “muchas dudas” porque hay “vicios” que podrían anular el acuerdo, por ejemplo, porque en el orden del día de la reunión no figuraba que eran medidas obligatorias, y porque el plan “no fue aprobado por todas las comunidades”.

A la espera de lo que le digan los letrados, Feijóo aseguró: “Galicia siempre acata las resoluciones de obligado cumplimiento, pero no podemos aceptar ni compartir un documento que tenía carácter de recomendación”. Añadió: “En caso de ser vinculante, ya les digo que vamos a presentar modificaciones... y vamos a intentar mantener nuestros protocolos”.

La Xunta quiere relajar restricciones y el Ministerio no le permite avanzar

Más tajante fue Isabel Ayuso. “No cuenten con Madrid”, anunció. Es más, la Comunidad recurrirá el nuevo plan de desescalada, un plan que le obligaría a endurecer las restricciones actuales. No es el caso de Galicia.

“No es una cuestión de rebeldía porque la rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer. No ha habido unanimidad y, por tanto, no se está obligado a cumplir algo que, a nuestro juicio, es absolutamente insensato y perjudicial”, argumentó Ayuso, aunque la vicepresidenta Carmen Calvo le respondió ayer y negó la mayor. La ley exige que los acuerdos del Consejo Interterritorial de Sanidad se aprueben “por consenso, y no por unanimidad” para que sean de “obligado cumplimiento”, explicó.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, también se ha sumado a la revuelta contra las intenciones del Gobierno porque suponen “una invasión de competencias” . Euskadi no aplicará el programa y seguirá adelante con su propia hoja de ruta.

Urkullu lamenta que Pedro Sánchez pusiera fin al estado de alarma a principios de mayo, contra su criterio, y delegara toda la gestión en las autonomías, y ahora pretenda “imponer” la desescalada. “Es un desconcierto absoluto el que estamos viviendo con respecto a las actitudes del Gobierno español. No es ésta la actitud de cogobernanza”, denunció el lehendakari.

Castilla y León, igual que Madrid, está también dispuesta a recurrir el acuerdo del miércoles. Es más, solicitará medidas cautelares para que no tenga que aplicarse, mientras la Justicia dictamina si las comunidades están o no obligadas a cumplirlo. El vicepresidente de esta comunidad, Francisco Igea, acusó ayer al Ejecutivo central de “ejercer el autoritarismo”.

Andalucía tampoco tiene intención de seguir el plan de Sanidad y quiere continuar adelante con su propio programa de desescalada. “Las competencias en materia de Salud Pública son de las comunidades y, por tanto, las propuestas (de Sanidad) deben quedar en recomendaciones”, aseveró el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

El único aliado que le salió ayer al Gobierno fue Ximo Puig. El presidente valenciano respalda el plan y criticó a las comunidades críticas: “Los ciudadanos se merecen que tengamos las menores discrepancias posibles para que haya unidad de acción contra la pandemia. Algunos se ponen permanentemente la bandera de España como si fueran los más españoles del mundo y a la hora de la verdad no acuerdan con el resto de España”.

Por su parte, Baleares defiende aplicar medidas más restrictivas que las fijadas en el acuerdo del miércoles. No hay problema. El plan de Sanidad permite endurecer las limitaciones acordadas, pero no flexibilizarlas.

Galicia, la tercera comunidad con más población inmunizada

¿Por qué defiende Galicia avanzar en la desescalada y propone medidas más laxas que Sanidad? Porque la ocupación de las uci COVID regresa a niveles de septiembre, con 20 pacientes, el menor número en los últimos nueve meses. Los pacientes hospitalizados en planta y unidad de críticos son 107. Además, continúa la tendencia descente del número de contagiados por duodécima jornada consecutiva. 2.156 casos, 50 menos que el día anterior, al haber más altas (154) que nuevos contagios (106). Son cifras similares a las del pasado agosto.

Eso sí, los nuevos contagios de coronavirus superan por primera vez esta semana el centenar, tras registrarse 106, tras una jornada del miércoles con 82 e iniciar la semana con 76.

Otro dato para que la Xunta defienda avanzar en la relajación de las limitaciones de la hostelería y el ocio nocturno es el avance de la vacunación contra el coronavirus. El 30 por ciento de los gallegos, 721.447, ya tiene la pauta completa y está inmunizado Es la tercera comunidad con mejor porcentaje de inmunidad. Y el 53%, 1,2 millones, ya ha recibido al menos una dosis.

Un panorama desigual: sube la incidencia de siete comunidades

La polémica en torno al plan de desescalada del Gobierno para el verano llega cuando la tendencia general de la pandemia es a la baja, pero aún así el panorama es desigual. En siete comunidades, crecía ayer la incidencia de COVID: Andalucía, Baleares, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja. Además, ocho comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas no registran ninguna muerte en las últimas 24 horas: Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja y Ceuta y Melilla.

El Ministerio de Sanidad notificó 5.250 nuevos contagios y sumó 50 fallecidos al recuento oficial tras el fin de semana. La incidencia acumulada se mantiene en 118 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En total 3.693.012 personas se han contagiado y 80.099 han muerto desde el comienzo de la pandemia, según los datos oficiales que facilita Sanidad.

El 21% de la población ha recibido la pauta completa de vacunación (9.979.204 de personas), según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Además, el 39,5% tiene al menos una dosis (18.720.164).