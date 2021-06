Feijóo rechaza la “amenaza” de Darias y exige “abrir más la hostelería y la actividad social”

La tensión entre el Gobierno y las comunidades a cuenta del plan de desescalada de cara el verano sigue in crescendo. Ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, advirtió a las autonomías díscolas que se oponen a las nuevas limitaciones, como Galicia: “El acuerdo es de obligado cumplimiento y si no lo hacen tendremos que hacerlo cumplir”. Inmediatamente, recibió respuesta desde la Xunta. El presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, contestó: “Este tipo de amenazas a nosotros no nos producen ningún efecto. No procede tratar la pandemia con amenazas”.

Feijóo exigió que “vuelva a sentarse” el Consejo Interterritorial de Salud con la ministra y los consejeros de Salud para que las comunidades puedan “hacer alegaciones” al plan “impuesto” para introducir mejoras, siendo una de ellas que las limitaciones se “revisen cada quince días” para poder “abrir más la hostelería y la actividad social”. El plan tal como está aprobado fija unas restricciones ya para todo el verano, hasta que el 70% de la población esté inmunizada.

Con el plan de desescalada aprobado el miércoles con la oposición de Galicia y otras seis autonomías, la Xunta ve precisamente frustradas sus intenciones de ampliar horarios y aforos en la hostelería y el ocio nocturno. Con el programa de Sanidad, que defiende que es obligatorio, mientras la Xunta duda de ello y por ello se lo ha consultado a sus servicios jurídicos, la hostelería solo podrá abrir en todo el verano hasta la una de la madrugada y con un aforo en el interior del 60% cuando ahora es del 50%. Y el ocio nocturno tendrá que cerrar la persiana a las tres de la madrugada y con un aforo del 50%.

Madrid, País Vasco y Andalucía ya han anunciado que ‘pasan’ del plan del Ministerio, y ayer la ministra de Sanidad lo limitó a una “pugna partidaria”, para después defender que “es necesario un marco de aención común para acorralar el único enemigo que tenemos, el coronavirus”.

Para Feijóo, el proyecto de Sanidad “no tiene sentido”. “¿Vamos a tener las mismas restricciones ahora con el 30% de la población inmunizada que en pleno verano con el 60% de inmunidad?”, se preguntó el titular de la Xunta.

El presidente gallego, visiblemente molesto, expuso: No necesitamos que el Gobierno central nos ciude, llevamos cuidándonos solos y acreditando que somos responsables”.

Feijóo defendió que Galicia hasta ahora fue diseñando su propia hoja de ruta para frenar la pandemia y su modelo “está funcionando”, pues “seguimos siendo una de las comunidades con menor incidencia y somos la comunidad con menor mortalidad”.

El titular de la Xunta criticó “la imposición unilateral del Gobierno central a las comunidades, que llevamos asumiendo la responsabilidad de gestoinar en solitario la pandemia hasta ahora”.

Pontón lamenta la confrontación “inútil y partidaria”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, lamentó ayer la “confrontación inútil y partidaria” de la Xunta y el Gobierno central, aunque también consideró ue el protocolo de desescalada de las restricciones frente al COVID debería basarse en una “respuesta lo más apegada a la realidad” de Galicia “desde el punto de vista económico y desde el punto de vista epidemiológico”. “Desde el BNG es evidente que vamos a defender siempre las competencias que tiene Galicia y las capacidades para dar respuesta a la crisis”, apuntó la líder nacionalista, pero añadió: “Hay cierto oportunismo en el presidente de la Xunta, ya que en otro momento ha hecho política de brazos caídos a la hora de defender el autogobierno”.

Valoración socialista

Por su parte, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, pidió a Núñez Feijóo que baje “el nivel de tensión” con el Gobierno central por las restricciones sanitarias decididas en el Consejo Interterritorial de Sanidad. “No puede seguir siempre tensionando. Cuando había estado de alarma estaba contra él. Cuando no era necesario, él pedía el estado de alarma y decía que íbamos a llegar a un caos y mantiene ese pulso que no genera ningún beneficio”, sostuvo ayer Caballero. El dirigente socialista demandó al titular de la Xunta que “coopere” porque “la estrategia de tensión permanente no conduce a ningún lugar”. “Tenemos que saber gestionar la cogobernanza y ser leales”, insistió.