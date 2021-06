Cara y cruz del pasaporte COVID

La idea de un pasaporte inmunitario que identifique y facilite la movilidad de la población inmunizada frente al SARS-CoV-2 se ha acariciado casi desde el inicio de la crisis sanitaria. Al principio se concibió para otorgar privilegios a quienes ya habían superado el COVID-19, aunque la iniciativa fue desestimada pronto porque no se tenía el suficiente conocimiento sobre el coronavirus y porque podía incentivar el contagio para acceder a los beneficios que ofrecía este documento.

Expertos gallegos consideran necesario el certificado de inmunización para facilitar la movilidad, aunque reconocen que puede resultar discriminatorio para los no vacunados

Apenas un año después, con una población vacunada cada vez más numerosa, esta herramienta se ha convertido en una realidad. El próximo 1 de julio, entrará en vigor de forma oficial el Certificado COVID Digital de la UE con el propósito de facilitar la movilidad a quienes hayan recibido la pauta completa de las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) –Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen–, se hayan realizado un test PCR negativo o tengan anticuerpos por haber superado la infección.

“No hay que esperar a estar todos vacunados para tomar una medida así” Francisco Caamaño - Medicina preventiva

“Me parece una herramienta muy razonable que puede facilitar el tránsito de personas, y creo que en este contexto es necesario introducir este tipo de herramientas. Nosotros ya veníamos pidiendo pruebas PCR y otras herramientas de este tipo para poder viajar entre países”, afirma Francisco Caamaño, profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago (USC).

El experto reconoce que el certificado de vacunación puede suponer una “discriminación temporal” para la población aún no inmunizada, aunque recuerda que las personas que no se han vacunado ni hayan pasado la infección pueden presentar una prueba PCR negativa para poder viajar.

“No creo que tengamos que esperar a estar todos vacunados para adoptar una medida de este tipo”

También puede resultar discriminatoria, afirma, para los viajeros de países de fuera de la Unión Europea, aunque añade que esto es “algo inevitable”. En estos casos, una vez más, el tránsito dependerá de los controles de seguridad que imponga cada país a sus visitantes.

Recuerda que el pasaporte de inmunización tampoco es algo único de esta crisis sanitaria. “Esta medida, en términos mucho más generales, ya existía. Es decir, cuando visitamos a determinados países se nos pide que estemos vacunados de algunas enfermedades”, explica.

“No perjudica al no vacunado, solo facilita la movilidad a quien sí lo está” Juan Gestal - Medicina preventiva

Para Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC, el pasaporte COVID es un documento muy importante para los países que, como España, tienen en el turismo una de sus principales fuentes de ingreso. El contexto actual, es, además, favorable. “Tenemos cada vez un porcentaje mayor de población vacunada y creo que es una herramienta que no perjudica en nada a quien no está vacunado; solo facilita la movilidad a quien sí lo está. Pero creo que no cabe discusión: la cantidad de vacunas es limitada y se ha ordenado la vacunación de acuerdo con los riesgos de la población”, apunta.

Aunque recuerda que ninguna vacuna ofrece una protección al cien por ciento del contagio por SARS-CoV-2, aunque sí de las manifestaciones más graves de su enfermedad, el COVID-19, considera que este documento es una garantía de seguridad para facilitar el tránsito de personas. “No se ha evaluado la protección de las vacunas frente a la infección, pero la gran mayoría de las personas vacunadas lo estarán también frente a la infección. Además, en esta enfermedad lo que sabemos es que hay un 20% de personas que contagian y un 80% que no, y que lo que influye en la transmisión del virus son los supercontagiadores (personas con cargas viales altas) y los eventos de supertransmisión (reuniones en lugares cerrados sin ventilación y donde no se cumplen las normas)”, manifiesta.

“Aún hay muchas incógnitas abiertas; hay que tomarlo con cautela” África González - Inmunóloga

La catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo (UVigo) África González reconoce que el certificado de vacunación le genera dudas. Por varios motivos. En su opinión, esta herramienta está bien porque ofrece seguridad en el tránsito de personas, pero no garantiza un control del virus. “Es verdad que la probabilidad de que una persona vacunada se infecte es menor y que si se reinfecta va a tener menos síntomas y seguramente va a ser menos infectiva, pero la vacuna no garantiza al cien por cien que no pueda infectarse y expandir una variante como puede ser la india o la vietnamita. Aún quedan muchas incógnitas abiertas, por lo que hay que tomar este pasaporte con cautela”, explica.

Ante esto, la inmunóloga lanza la siguiente pregunta: ¿Para qué queremos el pasaporte? “Si lo que queremos es controlar que el virus no entre en nuestras fronteras, quizá el pasaporte no sea la mejor opción. En este caso, es mucho más eficaz que los países hagan PCR de origen o de llegada y controles de cuarentenas”,responde.

Además, entiende que es una herramienta discriminatoria hacia la población más joven, que aún no ha comenzado a ser vacunada y que es, por otro lado, el colectivo que más se mueve.

También expresa sus dudas acerca de la legalidad de impedir viajar a quienes no están vacunados. “Hay gente que tiene alergia a algún compuesto de las vacunas o que ha estado vacunada pero la vacuna le es menos eficaz porque está inmunodeprimida, es una persona mayor o está tomando algún fármaco inmunodepresor. Nada de esto se refleja en el pasaporte”, apunta la inmunóloga.