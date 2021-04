Aunque el avance de la desescalada se ha demorado al menos una semana, a la espera de conocer el impacto de la Semana Santa en la situación epidemiológica, este martes el comité clínico que asesora a la Xunta ha revisado de nuevo los niveles de restricciones de los concellos gallegos.

Así, desde la madrugada de este viernes 9 de abril, O Grove y A Pobra do Caramiñal escalan hasta el nivel máximo. Esto implica que sus habitantes no podrán salir del concello y tampoco pueden entrar vecinos de otros municipios, a no ser que cumplan alguna de las excepciones contempladas en el DOG. Además, la hostelería permanecerá cerrada, excepto para servicio a domicilio (hasta las 00.00 horas) o para recoger en el propio local (hasta las 21.30 horas).

En el nivel alto, los expertos han determinado que permanezcan seis concellos: Pobra do Brollón, Rábade, O Irixo, Monterrei, A Illa y Carral; mientras que en el nivel medio se sitúan los municipios de Beade (que abandona el nivel máximo tras varias semanas ocupándolo en solitario), Cortegada, Padrenda, O Carballiño, Boimorto, Sanxenxo, Meis, Cangas, Gondomar, Moaña y Baiona.

El resto de localidades permanecerán en el nivel bajo.