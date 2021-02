La Xunta de Galicia anunció ayer la desescalada a tres velocidades en la comunidad según la incidencia en cada uno de los municipios: para aquellos con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes (el 2,6% de la población) la situación no cambia; para aquellos que se encuentran entre 250 y 500 casos se reabre la hostelería en el exterior con un aforo del 50% en terrazas hasta las 18:00h y se permiten las reuniones de hasta 4 personas no convivientes y en el caso de los municipios por debajo de 250 casos se permitirá también el 30% del aforo en el interior de los locales de hostelería. Pero, ¿cómo queda la movilidad entre localidades?

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apuntaba que se sustituía el concepto de almendra sanitaria de la segunda ola por la de área sanitaria. Ponía además como ejemplo la hostelería: “Si un concello tiene abiertas las terrazas puede ir a otro concello con terrazas abiertas, pero no a uno que abra la hostelería con el 30% en el interior”. El listado final de municipios en el segundo y en el tercer nivel se ofrecerá mañana después de conocerse los datos de la incidencia acumulada de esta noche.

Primer nivel

En los 17 concellos con más de 500 casos por 100.000 habitantes - Aranga, Cabanas, Carballo, Catoira, Corcubión, O Corgo, Gomesende, A Gudiña, Guitiriz, Larouco, Malpica, Moeche, A Peroxa, Ponteceso, Pontenova, Toques y Xunqueira- el cierre perimetral sigue siendo por municipios y no se permite ningún tipo de movilidad menos por los supuestos de fuerza mayor.

Segundo nivel

Los 107 concellos con una incidencia de entre 250 y 500 casos podrán moverse entre ellos. Aquellos de las áreas sanitarias de A Coruña, Ferrol y Pontevedra solo podrán hacerlo entre municipios del mismo nivel y de la misma área sanitaria.

Tercer nivel

Aquellos ayuntamientos con una incidencia de menos de 250 casos por 100.000 de las áreas sanitarias de Vigo, Ourense, Santiago y Lugo se permite la movilidad completa entre ellos.

De este modo, alguien de Vigo puede ir a Ourense pero no a Pontevedra y alguien de Santiago puede ir a Lugo pero no a A Coruña. Una persona que se encuentre en un municipio en el tercer nivel y quiera desplazarse a otro con esas mismas restricciones, puede atravesar un concello con un nivel superior de medidas siempre que no se pare en él. Desde los municipios que estén en el segundo nivel, pero no pertenezcan a las áreas sanitarias de A Coruña, Ferrol y Pontevedra -que tienen la movilidad restringida a su circunscripción-, se puede viajar a otros municipios en ese mismo segundo nivel aunque para ello tengan que cruzar otro con restricciones diferentes siempre y cuando no se detengan en ellos.

Por otro lado, el conjunto de la comunidad sigue cerrado, de modo que no se puede entrar en Galicia ni salir de ella hacia otras comunidades o a Portugal.