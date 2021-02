Del “café (amargo) para todos” a un menú de restricciones con tres niveles. La inmensa mayoría de los gallegos, un 97,4 por ciento, podrá, a partir de este viernes, acudir a bares, cafeterías y restaurantes y moverse entre los municipios con el mismo nivel de incidencia acumulada que el suyo, con la excepción de las áreas de Pontevedra, A Coruña y Ferrol. Dentro de ese amplio porcentaje, un 54% (189 concellos, 1.447.384 ciudadanos) podrá, además, acceder al interior de los establecimientos hosteleros, mientras que el 43% (107 municipios) podrá utilizar solo las terrazas. Únicamente el 2,6% de los gallegos (17 concellos) quedarán bajo las actuales restricciones, en vigor desde el 27 de enero.

El 97,4% de los gallegos podrá ir a bares y moverse entre los municipios con el mismo nivel de incidencia | La apertura hostelera en interiores beneficia al 54% de la población | Un 2,6% mantiene las restricciones actuales/h3>

Este es, grosso modo, el panorama de las medidas contra el COVID-19 que decidió ayer la Xunta a instancias del comité clínico y que anunció a mediodía el presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo. Estos son los principales puntos que explicó durante su comparecencia en Santiago:

Tres niveles por incidencia y mayor complejidad.

Como se detalla en el mapa de la página siguiente, Galicia queda dividida a partir del viernes en tres niveles según su tasa de incidencia acumulada (IA) por 100.000 habitantes a 14 días. El nivel 1 abarca los municipios con IA superior a 500. El nivel 2, de 250 a 500. En el nivel 3 estarán aquellos concellos con incidencia inferior a 250, considerado el umbral de riesgo extremo. Para saber a qué localidades nos podemos desplazar tendremos que consultar el mapa de incidencia. La movilidad se permite entre concellos en el mismo nivel, salvo los del 1, que permanecen con cierre perimetral individual. Para simplificar, Feijóo explicó que “el criterio para la movilidad es el criterio de la hostelería”, y que “el concepto de almendra se sustituye por el de área sanitaria”. Reconoció que este concepto entraña una mayor complejidad, pero defendió que es preferible a restringir más los derechos individuales.

“La cepa británica es predominante con el 63% de los casos” Feijóo

La variante británica, dominante con el 63% de los casos.

El presidente de la Xunta ya había anunciado que la variante británica era predominante en Galicia, pero sin concretar un porcentaje. Ayer reveló que la secuenciación arroja un 63% de contagios con variante británica en Galicia. “En áreas sanitarias como la de A Coruña supera el 80%, de ahí su incidencia”, precisó Feijóo, que añadió que “las nuevas cepas están siendo mucho más agresivas” y que la evolución de la epidemia está siendo “más explosiva, probablemente vinculada a estas nuevas cepas”.

Las áreas sanitarias de A Coruña, Ferrol y Pontevedra, al nivel 2 en su totalidad.

A mayores de los municipios con incidencia a 14 días entre 250 y 500, se sitúan en el nivel 2, independientemente de su incidencia, todos los concellos de las áreas sanitarias de A Coruña, Ferrol y Pontevedra, en los que la bajada de pacientes en ucis no ha alcanzado la intensidad suficiente.

“Los muertos no son cifras, son personas”.

“A esta ciudadanía no puede interesarle más el grado de apertura de hostelería y gimnasios que el número de personas que fallecen cada día”, señaló Feijóo, que aseguró que la Xunta ve el número de gallegos que mueren por COVID-19 antes que el resto de indicadores. “Esta sociedad no puede acostumbrarse a tener 15 o 20 fallecidos al día, no creo que debamos normalizar las muertes. No son cifras, son personas”, sentenció.

Galicia seguirá cerrada.

El cierre perimetral de Galicia con Portugal, Asturias y Castilla y León se mantiene como hasta ahora.

Más agilidad para decidir y dar marcha atrás.

Feijóo anunció que el dato de incidencia acumulada a 7 e incluso a 3 días ganará más peso en las decisiones del comité clínico. Son “indicadores adelantados” que permiten “un protocolo más ágil de cierres y restricciones”. Se hace esta desescalada “gradual y medida”, precisó, con la intención de no revertirla, “pero si tenemos que volver atrás, ante las primeras señales de alarma, volveremos a tomar restricciones de movilidad, en la hostelería y en otros servicios y actividades”, dijo el presidente de la Xunta.

Advertencia a los no vacunados.

Feijóo avisó que “no tienen por qué bajar los contagios en población menor de 80 años, sobre todo joven y de mediana edad”. En mayo, dijo, se completará la vacunación a mayores de 80, ya están protegidas todas las residencias de mayores y de inmediato se empezará a vacunar al profesorado. Recordó que muchos más gallegos tienen ya cierto grado de protección: más de 100.000 superaron la enfermedad y más de 84.000 recibieron al menos una dosis de vacuna.

Nada de objetivos a corto plazo.

“Ni el puente de San José ni la Semana Santa van a ser como nos gustarían”, admitió Feijóo, que reiteró que la Xunta no se marca “objetivos a corto plazo”. “Dentro de tres meses no estaremos en la normalidad”, remarcó.

Ley de pandemias.

Feijóo lamentó que se cuestione la Lei de Saúde que aprobará hoy el Parlamento, “la única ley de pandemias que va a haber en nuestro país”, y que viniese “gente de fuera saltándose el cierre perimetral, con el pretexto de manifestarse”, en relación a la protesta negacionista del sábado en Santiago. “No debemos ir contra la ciencia”, reiteró.

Los miércoles, actualizaciones.

Habrá comités clínicos los martes, en lugar del lunes, para tener “datos más finos, ya que los lunes se dan muchas altas”. Así, los miércoles de cada semana se informará de los municipios que cambian de situación. Si bajan de 250 podrán abrir la hostelería en el interior.

Sí al pasaporte de vacunación.

Feijóo dijo que Galicia tiene interés en “que sea de obligada presentación”. “Los que tienen inmunidad tienen que tener más movilidad”, defendió.

Otras comunidades.

Castilla y León ampliará a partir del viernes los horarios de la actividad no esencial y de las terrazas hasta las 21.30, media hora antes del toque de queda. La Rioja levanta el cierre perimetral por municipios y reabre el comercio y la hostelería. Murcia amplía a 4 el número de personas no convivientes que pueden reunirse y suprime el cierre a las 20.00 a partir de mañana, aunque mantiene el toque que queda entre las 22.00 y las 6.00.

Pontón reprocha a Feijóo atender más al PP que a la pandemia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reprochó ayer al presidente gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, que esté “más pendiente de las conspiraciones” que existen en el seno del PP estatal que “de hacerle frente a la pandemia”. La líder de la oposición en Galicia lamentó que el presidente de la Xunta se desplace a Madrid para centrarse en la situación de su partido, en lugar de atender la preocupante situación de la COVID-19 en la comunidad. Pontón defendió también la necesidad de que Galicia reciba el 8,2% de las vacunas que se envíen para mayores de 80 años para ajustarse al porcentaje de población de este segmento que tiene Galicia. Por su parte, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, animó a la Xunta a “mantener la lucha contra el virus e ir abriendo las restricciones muy paulatinamente” si las cifras lo permiten. Criticó que el proyecto de reforma de la ley de salud que previsiblemente se aprobará hoy en el Parlamento de Galicia a instancias del PP restringe con arbitrariedad demasiados derechos de los ciudadanos y que, además, “no soluciona nada” ni “va a dar respuesta a los problemas que estamos viviendo”.

Los casos activos se han reducido un 64% desde el pico del 31 de enero: de 22.608 a 8.066

Los casos activos de COVID-19 se han reducido un 64% desde el récord del 31 de enero, en el que se registraron 22.608, hasta los 8.066 de ayer. Este fue uno de los datos destacados ayer por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para explicar que la evolución epidemiológica está siendo “muy buena, igual o mejor que las previsiones más optimistas”. También aludió a la reducción en las ucis, de los 254 pacientes el 7 de febrero a los 146 del dato de ayer. En cuanto a los hospitalizados, se registran 583, un 52% menos que el pico de hace 20 días.

En cuanto a la incidencia acumulada a 14 días, de los 779 casos del pico del 30 de enero, hemos pasado a 236, por lo que Galicia se sitúa fuera del umbral de riesgo extremo de 250. Se ha registrado un 69,7% de bajada de la incidencia a 14 días y un 79,7% de reducción a 7 días. Feijóo destacó también que Galicia es la cuarta comunidad autónoma con menor ocupación de ucis del Sistema Nacional de Salud. El pasado 7 de febrero ucis registraban 254 pacientes; hoy son 146, un 42,5% menos. En cuanto a los hospitalizados, hay 583 pacientes en los hospitales gallegos, menos de la mitad de los 1.210 de ingresados a 31 de enero (bajada de casi el 52%). Además, destacó que Galicia es la comunidad con menor tasa de positividad de España, el 4,8 por ciento.

Once fallecidos más

El Sergas comunicó ayer la muerte de otras 11 personas, seis mujeres y cinco hombres, que elevan la cifra total de fallecidos a 2.187. Tenían edades comprendidas entre los 56 y los 94 años. Tres de estas personas fallecieron ayer, cuatro el domingo y otras cuatro el sábado. Todas tenían patologías previas, salvo el hombre de 56 años fallecido el día 21 en el Chop (Pontevedra).