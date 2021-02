El COVID-19 marcó su techo histórico de la pandemia en Galicia el pasado 31 de enero. El Sergas notificó entonces 22.608 casos activos. Once días después, la curva ha caído en picado y los infectados son un 26% menos: 16.643. Las severas restricciones impuestas a mediados de enero han logrado contener el voraz avance del virus tras las fiestas navideñas. La incidencia acumulada ha caído notablemente a quince y a siete días, por lo que la Xunta valora una posible relajación en las medidas, aunque no será inmediata. "No procede hablar de desescalada", insistía ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Relacionadas Galicia limita la vacunación a los centros de salud y no prevé recurrir a grandes recintos

De los 16.643 infectados, 4.673 corresponden al área de A Coruña y Cee; 2.758 a la de Vigo; 2.359 a la de Santiago y Barbanza; 2.141 a la de Pontevedra y O Salnés; 1.699 a la de Ourense; 1.514 a la de Lugo; y 1.499 a la de Ferrol.

La presión se mantiene en las ucis

Sin embargo, este optimismo que parece desprender el gráfico de contagiados se desvanece cuando se coloca el foco sobre los datos de la presión hospitalaria. Aunque los ingresados descienden de forma paulatina, las ucis gallegas viven sus peores días. El Sergas notifica este jueves 1.145 ingresados (-70): 911 (-64) en planta y 234 (-6) en críticos. El uno de febrero el sistema gallego de salud registró el mayor número de hospitalizaciones a causa del patógeno: 1.452, con 1.210 enfermos en planta. Los críticos marcaron su techo histórico el pasado lunes, con 254.

Por áreas sanitarias, la de A Coruña comunica el mayor descenso, con cuatro pacientes menos en UCI (76) y 20 menos en otras unidades (234); mientras que en la de Vigo los críticos bajan en uno hasta los 27 y en 18 los enfermos convencionales hasta los 117.

Por su parte, en el distrito sanitario de Santiago los pacientes en UCI se mantienen sin cambios en 46 y descienden a 102 los que están en otras unidades (-17 menos); mientras que en la de Ferrol, si bien suben en uno, hasta los 21, las personas en críticos, bajan en 11 los de otras unidades y se sitúan en 133.

En el área de Ourense siguen en 18 las personas graves, pero bajan a 140 los ingresados en planta (-8); en la de Lugo caen en dos los pacientes en UCI (26), pero aumentan a 71 los de otras unidades (+5); y en la de Pontevedra y O Salnés se mantienen en 20 los críticos y suben a 114 (+5) los hospitalizados estables.

Las altas duplican a los contagios diarios

El descenso de los casos activos se debe al menor incremento de contagios diarios, que en las últimas jornadas se mantienen por debajo de los 700, y al grueso de las altas médicas. Las 13.747 PCR efectuadas revelaron 617 nuevos positivos, a los que hay que sumar los resultados de otras pruebas diagnósticas. Estas elevan a 677 los nuevos diagnósticos de coronavirus.

Por otro lado están las altas, que un día más arrojan un altísimo número: 1.643. Más del doble de los contagios diarios.

El balance acumulado de afectados por la pandemia se sitúa este jueves en 106.668 personas, de las que 88.002 superaron la infección y otras 2.039 han fallecido.