La otra primera línea conta el COVD

Al poco de llegar de Venezuela, Rosa Antonia Aguilar, ahora con 66 años, enfrentaba uno de los momentos más difíciles de su vida: la reciente operación de su marido por un tumor y una precarísima situación económica que se agravó con la pandemia. Rosa ha conseguido mantenerse a flote gracias a la ayuda recibida de Benestar Social y colectivos como Cáritas, Cruz Roja y Vida Digna. “¿Sabes cuando uno cae fondo? Ahí, estaba yo, pero gracias a mucha gente y Vida Digna estoy levantando la moral”, explica la ahora cocinera del comedor social de esta ONG en Vigo. Cada fin de semana, da de comer a 230 personas.

Cada sábado y domingo, Rosa Antonia Aguilar y Aguilar y su marido se levantan a las seis de la mañana. Una hora después, ya están en el número 52 de Purificación Saavedra en el barrio vigués de Teis que llega hasta el mar y en el que el ruido de los astilleros ha trazado su cartografía vital.

Comienza su tarea: preparar comida para cerca de 230 personas. Sus comensales son gente como ellos, que necesita ayuda en uno de los momentos más delicados de la historia mundial: la era COVID.

“Mi marido me ayuda a hacer las bolsas y las otras chicas me ayudan de voluntarias. Me concentro en la cocina. Un fin de semana hacemos paella, otro canelones con carne o pescado, otro bacalao; o hamburguesa y arroz. La persona viene, recoge su comida y marcha. Llevan primer plato, segundo plato y postre. En la bolsa va fruta, leche, lo que haya. A las 11.30 horas o 12.00 abro la puerta. La cola es larguísima y como está haciendo frío ellos se apretan más. Como se forma mucha cola, abro temprano para que la gente no se ponga toda junta, para que intente guardar la distancia de dos metros por lo menos. La gente se desespera”, explica.

Rosa reconoce bien esa alteración, la ha vivido. Antes de ser la chef del comedor, fue usuaria. Hoy en día, aún sigue precisando la ayuda de Vida Digna. “Con la operación de mi marido me dieron mucho apoyo moral. Además, nos daban ropa, zapatos, comida. En la pandemia, nos llevaban la comida a casa. Aún seguimos recibiendo comida de ellos”, explica.