La Consellería de Sanidade volverá a reunir este lunes al comité clínico, su máximo órgano asesor durante la pandemia del coronavirus, para revisar los datos de incidencia de las últimas semanas y decidir si mantiene o amplía las restricciones de cara a las celebraciones que rodean al Día de Reyes. La Xunta podría repetir el modelo de apertura de la movilidad que ya aplicó en Nochebuena y Fin de Año. La última información disponible habla de un aumento de hospitalizaciones pero una caída de contagios, aunque los datos del fin de semana suelen tener un cierto grado de distorsión.

Sobre un posible endurecimiento de las restricciones de cara a esa fecha, el titular de Sanidade, Julio García Comesaña, ha recordado este domingo en una entrevista en la Cadena Ser que en las dos últimas reuniones del comité --para ratificar el protocolo de Nochebuena y de Fin de Año-- las cifras "no reflejaban un incremento importante y por eso se mantuvo el criterio" de flexibilizar la movilidad para reuniones familiares, pero ha insistido que "nunca se descarta nada".

En este contexto, Comesaña ha reconocido que los datos preocupan "todas las veces que no bajan", como ocurre en los últimos días, ya que Galicia se encuentra actualmente con una incidencia acumulada a 14 días de 190 positivos por 100.000 habitantes. "Estábamos a 183 el pasado martes. Efectivamente, eso es un incremento, pero es cierto que también incrementa en toda España, que está en 279", ha añadido. El conselleiro no ve "especialmente malos" estos datos y los achaca no solo a reencuentros familiares, sino también a las "circunstancias ambientales" del invierno, que aumenta las reuniones en espacios cerrados.

Así, ha explicado que las decisiones que vaya a adoptar este lunes el comité clínico no se basará "únicamente en datos objetivos", sino también en "lo que transmiten las jefaturas territoriales de cada provincia, las áreas sanitarias y los servicios de medicina preventiva" en cuanto a variables como la presión hospitalaria o el control de los brotes. También tendrá que decidir el nivel de restricciones de cada concello.

Recomendaciones

En cualquier caso, aunque el comité clínico pueda avalar una relajación de medidas para Reyes, Julio García Comesaña ha insistido en que la "clara" recomendación de la Consellería volverá a ser "pasar las fiestas con los núcleos de convivencia".

Preguntado sobre por qué esto no se blinda con la prohibición de estas reuniones, ha respondido que la Xunta "entiende la situación" después de "muchos meses" de restricciones y que además "hay personas mayores que están solas".

Vacuna

Una semana después del inicio de la campaña de vacunación contra la covid-19 en Galicia, que ya ha llegado a unas 9.500 personas --de acuerdo con datos de la Consellería de este domingo--, Comesaña ha apelado a la cautela porque "hay que mantener todas las medidas" de prevención. "Llevamos muy pocos gallegos vacunados. Hay que tener todavía mucho cuidado y seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo estos meses", ha subrayado.

Los primeros en recibir las dosis son las casi 40.000 personas de las residencias de ancianos --contando usuarios y trabajadores--, una población que quedará cubierta entre enero y febrero a través de una cadencia de 18.000 vacunas que recibirá Galicia cada semana.