Cambio en el mapa de las restricciones en Galicia, con Moaña entrando en el grupo de los concellos con medidas más severas y otros ocho siguiendo el camino de la desescalada iniciado por O Carballiño la semana pasada. La Xunta acaba de levantar las restricciones especiales en tres municipios de la provincia de Ourense: Verín, Amoeiro y Coles; en otros tres de la provincia de A Coruña: Trazo, Boqueixón y Val do Dubra; en una de Lugo, Monforte; y en otro de Pontevedra, Campo Lameiro. Por tanto, estos concellos se regirán por medidas de nivel 2, tal y como acaba de decidir el comité clínico de expertos que monitoriza la evolución del Covid-19 en Galicia. Esto es, podrá abrir, con limitaciones, la hostelería, se permiten las reuniones de no convivientes hasta un máximo de seis personas y se desactiva el cierre perimetral.

Las medidas se publicarán mañana en el Diario Oficial de Galicia y entrarán en vigor a partir de la medianoche del miércoles, ha informado la Consellería de Sanidade, que destaca que los municipios de Ribeira, Petín, A Rúa, Dumbría y A Lama, a pesar de seguir con el mismo nivel de restricciones actuales, tendrán una observación específica de su evolución epidemiológica.

Con la inclusión de Moaña en el máximo nivel de alerta, todo el borde de la ría de Vigo aparece en rojo. En todo caso, la consellería ha aclarado que el cierre perimetral de Moaña se aplicará en los propios límites municipales, así que sus residentes no podrán desplazarse fuera si no es por alguna de las excepciones recogidas en los anteriores decretos. Así pues, la almendra de Vigo no se amplía.

La Xunta de Galicia recuerda la obligación de cumplir la normativa restrictiva para hacer frente a la pandemia, y solicita la máxima colaboración de los municipios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su seguimiento. "Sanidade señala una vez más que si se cumplen las medidas decretadas por el Ejecutivo gallego, los ayuntamientos podrán flexibilizar sus restricciones".