La lección magistral de Antonio, el "abuelo" del Foro de Educación de FARO

La profesora María Soto, que este fin de semana participaba en el IV Foro Educación de FARO, ha conseguido emocionar a sus seguidores de Facebook con una publicación sobre Antonio Valverde Pampillón, al que muchos conocen como el "abuelo" y que lleva a cuestas una de esas historias vitales que daría para un libro.

"Al terminar la charla de ayer se me acercó "el abuelo". Un señor mayor que venía a APRENDER para sus nietos. Uf.", ecribe emocionada esta especialista en educación positiva en el post de Facebook en el que ensalza al veterano participante y del que conoció su historia poco después de terminar su taller en el mayor encuentro educativo de Galicia: "Me contó que tenía 5 hijos y que se había quedado viudo cuando el pequeño tenía 1 año, en aquella época en la que "Mamá se encargaba siempre de todo". Y como Mamá no estaba para repasar la tabla de multiplicar de camino al cole, uno de sus hijos, después de la pérdida, se encerraba en el baño llorando".

Un momento cargado de emoción que no era más que el anticipo de otros muchos que Antonio compartió con la edudcadora y que ella ha querido trasladar a los que siguen su trabajo en las redes sociales, como el episodio en el que "el abuelo" enseñó a multiplicar y a dividir a uno de sus hijos -ahora es arquitecto- utilizando las clasificaciones del diario Marca.

"Los niños de ahora necesitan libertad para crecer, y llorar y reír cuando lo sientan", nos dijo con la cátedra de cinco vidas celebradas a cuestas", indica María Soto en un texto que poco después de su publicación empezaba a recibir reacciones más que positivas: "Recuerdo a ese hombre perfectamente, por su historia de vida .Coincidí con él en un Faro Impulsa, en una ponencia de Claudia Bruna! Todos los padres/abuelos deberían ser así! Yo quiero ser así", dice Noe Rivas. "Yo de mayor quiero tener un abuelo así... O un padre...para que mis hijos puedan tener un abuelo así...", respondía otra de sus seguidoras.

No es la primera vez que Antonio Valverde participa en el Foro Educación de Faro. De hecho, este año fue uno de los primeros en hacerse con una entrada para poder participar en los talleres y conferencias celebradas en el Auditorio do Mar de Vigo. En 2018, durante un taller impartido Carla Bruna [ver vídeo, minuto 2:45] contaba parte de su experiencia vital con la que hoy, María Soto, ha querido aprovechar para lanzar un mensaje de esperanza: "Ahora decidme que el mundo no tiene arreglo... Decidme que no vale la pena seguir intenta?ndolo... Gracias abuelo".