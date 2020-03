Sanidade prescinde de momento de la ayuda que ofrecen los médicos jubilados

La Consellería de Sanidade renuncia de momento a incorporar a médicos jubilados para reforzar la atención sanitaria en Galica ante la pandemia del coronavirus. Un grupo de 40 facultativos retirados de Ourense se había organizado ya para prestar atención telefónica. Sin embargo, el Sergas les trasladó el pasado lunes que ha optado por contratar a una empresa con 100 operadores para reforzar los teléfonos de información a la ciudadanía y que, por lo tanto, su colaboración no sería necesaria.



En todo caso, los médicos jubilados defienden que, por su experiencia tratando pacientes, están mejor capacitados que los operadores contratados. "Estamos acostumbrados a trabajar con pacientes mientras que otro personal se limitará a seguir los protocolos que les marquen", explica José Ramón Quiroga, vocal de médicos jubilados del Colegio de Ourense.

"Estábamos contentos y muy ilusionados con poder aportar", señala este traumatólogo retirado que a sus 74 años sigue acudiendo cada miércoles al hospital as sesiones clínicas para ayudar a sus compañeros en la evaluación de casos.

"Aunque este tipo de patologías como el coronavirus no es mi especialidad, puedo aportar por mis conocimientos en general y por mis 40 años de experiencia hablando con enfermos", recalca. Por eso, cree que el Sergas "ha perdido una buena ocasión de personalizar la atención y darle calor y vida al servicio de atención telefónica".

La respuesta de los médicos jubilados a colaborar con el Sergas fue masiva. "Practicamente el 20% de los que estaban retirados se presentó voluntario", explica Quiroga.

También al Colegio de Médicos de Pontevedra han llegado peticiones de facultativos interesados en reincorporarse bien sea prestando atención telefónica o presencial a pacientes. "Prácticamente todos los que se acaban de jubilar estarían dispuestos", explica Alberto Rodríguez Costa, vocal de médicos jubilados de la organización colegial de Pontevedra. No es su caso. "Con 80 años no debo meterme, ni me dejarían porque incluso estoy entre la población de riesgo", señala.

La doctora jubilada María José Lorenzo Patiño sí está dispuesta a colaborar con el Sergas. "La vocación de médico siempre lleva implícito poder ayudar", sostiene. "Si me necesitan ahí voy", abundó.

La Organización Colegial de Enfermería de España hizo un llamamiento a todos los profesionales de enfermería para que se desplacen a las zonas más castigadas por el coronavirus, para conseguir que los hospitales dispongan de suficiente personal enfermero. El Colegio de Enfermería de Pontevedra asegura que apenas han recibido ofrecimientos de profesionales jubilados para reincorporarse pero advierten que, si fuera necesario, harían un llamamiento para reforzar la atención sanitaria.