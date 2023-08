Cuando pensamos en salud bucal lo más habitual es que pensemos en los dientes. Es más, cualquier problema en la dentadura, una rotura, una carie…, nos hacen acudir casi inmediatamente a la consulta de un odontólogo. Pero ¿qué pasa con las encías? No las cuidamos. Y tampoco desde la infancia.

La falta de información sobre la importancia de la salud periodontal en relación con la salud general ha sido uno de los temas que ha ocupado a los especialistas en el Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal, organizado por la Fundación SEPA de Periodoncia y la FIPP (Federación IberoPanamericana de Periodoncia).

Y es que no somos conscientes de la necesidad de cuidar el estado de las encías, que se ven afectadas por distintas patologías según la etapa vital de la que estemos hablando. Porque las necesidades de cuidados periodontales, y de amenazas para la salud de la boca y encías, se modifican extraordinariamente al cabo de los años.

“Dar recomendaciones generales y comunes para el cuidado periodontal, sin considerar las particularidades de cada etapa de la vida puede ser problemático, ya que las necesidades y los riesgos específicos pueden variar según la edad, el estado de salud y las circunstancias individuales”, apunta la doctora Isabel Lanzós, especialista en Odontología y Estomatología y magíster en Periodoncia e Implantes (UCM).

El cuidado de las encías durante la infancia

Que no tengan caries, que las piezas dentales no se rompan o que los dientes estén bien alineados suelen ser las preocupaciones más habituales entre los padres respecto a la boca de sus hijos. Pero los especialistas insisten que no menos importante es el cuidado de las encías en niños y adolescentes.

De hecho, en la infancia y adolescencia resulta especialmente frecuente la gingivitis, un estadio previo al desarrollo de periodontitis caracterizado por irritación, enrojecimiento e hinchazón de la parte de las encías que rodea la base de los dientes.

Como indica la doctora Bettina Alonso, Magíster en Periodoncia y profesora de Periodoncia (UCM), “en estos casos es necesario conseguir el control del biofilm supragingival por parte del paciente (siguiendo instrucciones de higiene oral) y por parte del profesional (con la profilaxis dental), junto con el control de los factores de riesgo (como el tabaquismo)”.

Para ello, esta experta apuesta por “iniciar y/o cambiar a tiempo sus hábitos de higiene oral y conseguir buenos hábitos de estilo de vida saludable”. Para ello, es esencial contar con la colaboración del entorno (padres, educadores, amigos y, actualmente, los influencers).

El embarazo: una etapa difícil para las encías

Uno de los momentos vitales que pueden afectar al estado de salud de las encías es el embarazo. Una situación que preocupa a los especialistas ya que, según los datos que ofrecen, en España tan solo el 10–12%de las mujeres embarazadas consultan a su dentista. La principal razón para no hacerlo, como recalca la doctora Lanzós, “es la falta de educación sanitaria y pensar que recibir esos cuidados puede poner en riesgo la salud del feto”.

Y nada más lejos de la realidad.

Hay que tener en cuenta, que los cambios hormonales fisiológicos propios de la gestación pueden repercutir en la salud oral y pueden aumentar el riesgo de enfermedad periodontal y/o empeorar condiciones existentes. Entre otros trastornos, destacan:

Gingivitis de embarazo o gestacional. Se trata de una inflamación de las encías iniciada por la placa bacteriana y exacerbada por el incremento en los niveles de hormonas sexuales esteroideas durante el embarazo.

Granuloma del embarazo. Aparecen en la encía unos pequeños quistes que sangran con gran facilidad.

El efecto del embarazo sobre una periodontitis previa. El embarazo en sí mismo no es capaz de causar periodontitis, pero el incremento del estado inflamatorio característico del embarazo puede agravar esta patología bucal si la mujer ya la sufría.

Por último, no hay que olvidar que durante el embarazo existe un aumento de caries debido a varios factores, como la acidez incrementada en la boca (consecuencia de la hiposalivación y de los reflujos gástricos), el aumento de consumo de alimentos y bebidas azucaradas, y la disminución de las prácticas de higiene oral.

Para evitar todos estos problemas, los expertos insisten en que la salud periodontal debe de formar parte de los cuidados de la gestación. Por eso, y respondiendo a una de las principales dudas (y mitos que aún subsisten), “no sólo es posible tratar la periodontitis durante el embarazo, sino que es muy importante tratar cualquier enfermedad periodontal existente durante el embarazo para mantener la salud oral de la mujer y reducir el riesgo de complicaciones para el feto”.