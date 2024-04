El truco de experto para encontrar a los mejores médicos de España (desde tu propia casa)

En la actualidad todo se puede encontrar en Internet, estamos de acuerdo, pero ¿quién no se ha perdido buscando y buscando algo en concreto? ¿Quién no ha dudado acerca de la fiabilidad de una web en concreta o de una información leída? ¿Quién, en definitiva, no se ha visto asediado ante tantas posibilidades que le es imposible poder dilucidar la correcta o la que más le conviene?

Es innegable que la conectividad nos ha otorgado enormes beneficios que hacen nuestra vida mucho más fácil, pero también es verdad que en la red, normalmente, no es oro todo lo que reluce. Este problema se vuelve especialmente relevante cuando buscamos especialistas médicos para tratarnos una dolencia en concreto. ¿Cómo podemos estar seguros de que ese médico que parece tan bueno realmente lo es? ¿Cómo podemos confiar en plataformas en las que los especialistas pagan por aparecer recomendados? Evidentemente, el asunto se torna del todo inviable.

Por esta misma razón, el pasado 28 de febrero se lanzaba, tras un arduo proceso de selección, MejoresDoctors, una web 100% independiente, impulsada por el propio sector médico, que realmente reúne a los mejores médicos del país según su especialidad. Sigue leyendo, que te contamos más.

El ejemplo que hemos puesto anteriormente seguro que te ha sonado familiar, y es desesperante, ya que a la dolencia en sí se suma la imposibilidad de buscar a un doctor en condiciones, de los mejores en su campo, para ponerte en sus manos. Pues este problema tiene los días contados, debido al lanzamiento de la mencionada web: MejoresDoctors, la primera web 100% independiente y fiable que reúne a los mejores médicos del país. Así, en concreto, la plataforma recoge a 350 doctores de 27 especialidades diferentes, entre las que se encuentran: Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, Cardiología, Cirugía Cardíaca, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Cirugía Torácica, Dermatología, Endocrinología y Nutrición, Ginecología y Obstetricia, Hematología y Hemoterapia, Inmunología, Medicina Interna, Medicina de la Educación Física y el Deporte, Nefrología, Neumología, Neurocirugía, Neurología, Oftalmología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría, Traumatología y Cirugía Ortopédica y Urología.

De esta forma, el ciudadano, o sea, tú y yo, podemos buscar con absoluta confianza y certeza al mejor especialista en su campo.

La única web fiable

¿Y por qué confiar en esta web y no en las demás? Pues, básicamente, porque se trata de una plataforma 100% independiente, pues no admite ni publicidad ni patrocinios. ¿El objetivo? Ofrecer al fin un listado de doctores fiable, sin falseo de la información y sin pagos de una cuota por aparecer. Para ello, se basa en un criterio de selección que pasa por controles de calidad y certificaciones oficiales, "auténticos referentes en su especialidad" y los cuales han sido elegidos "desde la máxima independencia, cualificado por una exigente metodología propia y verificado por criterios cualitativos", señalan desde la plataforma.

¿Y quiénes eligen a los mejores médicos?

Esta importante decisión radica en el Consejo Rector y el Equipo Técnico de MejoresDoctors —junto con un Panel Académico-Profesional—. Todos ellos supervisados por expertos, quienes han elaborado un listado que ya se puede consultar actualmente en Internet.

En la actualidad, de hecho, muchos médicos quieren aparecer en esta web, y están enviando solicitudes; pero dado que el proceso de selección es sumamente exigente, no todos pueden aparecer en MejoresDoctors. De hecho, cada candidatura pasa por un exigente filtro, que comprueba tanto la trayectoria profesional del médico en concreto como su formación y el feedback de los pacientes.

Por todo ello, mejoresdoctors.com es el mejor truco, el único fiable, para buscar a los mejores médicos de España, ya que ni la web ni los médicos ganan ni pagan nada por aparecer ahí (de hecho, la mayoría de los doctores aún no sabe ni que ha sido seleccionado). Únicamente es su propia profesionalidad lo que les ha hecho verse reflejados en esta plataforma ,que se ha convertido ya en un referente tanto para el sistema sanitario como para los millones de pacientes que no queremos que jueguen con nuestra salud ni que nos engañen.