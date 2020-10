Sanidade extiende las restricciones a Sanxenxo justo cuando el sector turístico echa el cierre

El Concello de Sanxenxo entró, desde la medianoche pasada, en las restricciones decretadas por Sanidade para detener el avance de la pandemia causada por la Covid-19. Así lo decidió el Comité Clínico de Sanidade que incorporó también al municipio de Meis a la lista de territorios con restricciones en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Las buenas noticias llegaron para los vecinos de Vilaboa, que abandaron las restricciones que venían sufriendo desde el pasado 12 de septiembre gracias a la estabilización de los casos en ese ayuntamiento. Así, la lista de concellos con restricciones en el área sanitaria queda limitada a Pontevedra, Marín, Poio, Sanxenxo, Vilagarcía, Vilanova y Meis,para los que Sanidade mantiene estas medidas.

En el caso de Sanxenxo, el comité de expertos tomó la decisión de aplicar restricciones cuando el municipio registra 34 casos activos, dos menos que ayer, pero el comité de expertos de la Xunta tiene en cuenta diversos factores y variables que les llevan a considerar conveniente la aplicación de las medidas sanitarias.

"Sanxenxo tiene 34 casos activos a día de hoy", aseguró el alcalde, Telmo Martín, "No es una cifra excesivamente alta, pero aún así las autoridades sanitarias consideran conveniente la aplicación de restriciones. Estoy seguro que estas medidas y la responsabilidad que demostró Sanxenxo hasta ahora en los últimos meses permitirán reducir los casos de forma significativa", aseguró el regidor.

Así, ayer se publicó en el DOG la orden con las restricciones que se aplican a Sanxenxo y que son similares a las que ya se están aplicado en el resto de municipios vecinos y que tienen que ver, fundamentalmente, con la limitación de aforos. En el caso de la hostelería, se reduce la capacidad en el interior al 50% y al 75% en las terrazas y el horario de cierre se limita a la una de la madrugada. Los mercadillos de Vilalonga y Portonovo no podrán superar el 50% de los puestos habituales, un aforo que también deberán cumplir las plazas de abastos de Sanxenxo y Portonovo.

Las bibliotecas no podrán superar el 50% de la capacidad máxima permitida y las actividades en grupo serán de un máximo de 10 personas a no ser que sean convivientes. En cuanto a la actividad comercial, no podrá superarse el 50% de la capacidad establecida por local.

El gobierno local anunció ayer que reforzará el control y la vigilancia policial en los espacios públicos para garantizar el cumplimiento de las medidas dictadas por Sanidade para restringir la expansión del virus.

En cuanto a Meis, también se señala la aparición del megabrote de Avigal como una de las razones para adoptar esta decisión.

En el caso de Sanxenxo, las restricciones, para el sector turístico, llegan cuando se da por finalizada la temporada alta con el mes de septiembre, así que las medidas de control llegan también coincidiendo con el cierre de muchos establecimientos hosteleros.

Está ampliación de las restricciones por el Covid-19 seproducen en un momento de estabilización del brote que afecta al área sanitaria. Por tercer día consecutivo ayer se produjo un descenso en el número de casos activos por Covid-19, aunque menor que el del martes. A día de hoy, se contabilizan un total de 786 positivos, es decir, 7 menos que undía antes.

Pese a este descenso en el número de casos activos hay un ligero repunte de los contagios al sumar19 nuevos positivos, frente a los 15 del martes. El descenso de siete en el número de casos activos viene dado por el alta de un total de 26 pacientes que ya han superado el virus. En total, son ya 1.352 personas que se han curado del virus en el área sanitaria. El número de fallecidos por la Covid-19 en Pontevedra y O Salnés aumentó ayer a 20 personas, con el fallecimiento de una mujer de 89 años en el CHOP que tenía patologías previas.

En cuanto a la presión hospitalaria, se mantiene estable en la comarca de Pontevedra y O Salnés. Desciende en uno el número global de personas hospitalizadas en planta, pasando de un total de 17 a 16. De ellas, trece están en el Complejo Hospitalario de Pontevedra, 1 en el QuirónSalud Miguel Domínguez y 2 en el Hospital de O Salnés (uno menos que ayer). Se mantiene el número de pacientes en la UCI de Montecelo, un total de 5. Los otros 765 positivos evolucionan en sus domicilios.

No aumenta en Marín

En cuanto a los municipios más importante, en Marín el número de casos permanece estable (hay 62 positivos, los mismos que el martes). Peor fue la evolución en cuanto al municipio de Pontevedra, que suma 374 positivos, 13 más que el martes,por lo que la capital aglutinó la mayor parte de los 19 nuevos contagios registrados ayer en el área sanitaria.