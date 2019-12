Bertín conoce un hogar por primera vez en su vida

Bertín era un cachorro con apenas un mes de vida cuando llegó al Centro de Acollida e Protección de Animais de la Diputación de Pontevedra. El CAAN solo llevaba tres días abierto y este pequeño mestizo abandonado en la Praza Maior de As Neves fue uno de sus primeros inquilinos. Desde aquel 11 de abril de 2013 ha pasado mucho tiempo, más de seis años, en los que el animal no ha conocido otro hogar ni familia.



La Diputación de Pontevedra lanzó hace unos días la campaña "Esteriliza, adopta" para que estas Navidades se conviertan en una nueva oportunidad para los más de 450 perros del CAAN que esperan un hogar. La presidenta Carmela Silva hacía un llamamiento en favor de la adopción y la tenencia responsable de mascotas, con especial atención en Bertín, el "abuelo" de la perrera situada Armenteira: "Eu pido que o adopten. É un can moi bo, cariñoso, que sería unha delicia para calquera familia, creo que amais dos outros cans, é o primeiro que ten que ser adoptado e fago un chamamento á xente que ama aos animais para que o adopte".





O persoal do CAAN xa ten todo preparado para a viaxe de Bertín, a quen lle esperal un novo fogar en CerdedoCotobade. No centro, situado na Armenteira (Meis), atópanse preto de 450 cans á espera da adopción.

Una vecina de Cerdedo-Cotobade ha respondido a esta petición., acoge desde este miércoles a Bertín. Personal del CAAN trasladó al perro hasta la parroquia de Valongo, donde su nueva dueña lo esperaba "encantada" y en compañía de su sobrina nieta Mariña."Estamos moi felices de que por fin teña un fogar por vez primeira na súa vida", celebró Carmela Silva. "A súa historia, e as que demos a coñecer nestes días, como o caso dos cinco cachorros arroxados a un colector en Vilanova , amosan que o problema do abandono de animais segue a ser grave. A nosa filosofía no CAAN é a do coidado e o benestar dos animais ata que academos a súa adopción, que permita que estean nun ambiente de cariño, atención e coidado", añadió.El CAAN da servicio a los 48 concellos adheridos, lo que implica atender a una población de entorno 400.000 habitantes. Desde su creación se han realizado más de 1.900 adopciones. Actualmente tienen alrededor de 450 perros en sus instalaciones.