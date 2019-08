"Sen o meu sí, non", una fuerte campaña contra la violencia machista en las fiestas

La Concejalía de Igualdad sigue en su lucha contra la violencia sexual. "Sen o meu si, non", es el mensaje de la nueva campaña de sensibilización, información y concienciación que presentó ayer la concejala Paloma Castro para prevenir y luchar contra la violencia sexual, especialmente de cara a las fiestas de la Peregrina.

"Como concejala me da mucha pena tener que poner medidas de protección y auxilio los días de fiestas, pero en esta sociedad en la que vivimos está en peligro la integridad de las mujeres. Mientras sigamos en un mundo machista y patriarcal, y mientras siga habiendo energúmenos que creen que por ser hombres tienen el control no nos queda otro remedio que proteger a las mujeres para que puedan pasar las fiestas en libertad".

Así expresó Castro la necesidad de esta campaña. Con este objetivo lanza nuevas medidas que se van a implantar en la campaña de sensibilización contra la violencia de género en las fiestas y que se continuarán en el curso escolar, para concienciar a los jóvenes.

Al punto morado que estará en la escalinata de San Francisco este sábado y domingo de las seis de la tarde hasta las cuatro de la mañana, se suma un vídeo que se proyectará antes de los conciertos y un díptico informativo que repartirán los voluntarios.

Un vídeo para los conciertos

El vídeo se proyectará antes de todos los conciertos de las fiestas, además de difundirse en redes sociales. El audiovisual, que se presentó también ayer, comienza recordando la escena de un monologo y utiliza frases machistas reales sacadas de grupos de Whatsapp y diferentes redes sociales. Frases como "hay dos tipos de mujeres, las guapas y sus amigas" o "las mujeres somos como los semáforos, a partir de las 12 nadie nos respeta" y otras más duras como "subiste a mi casa y ahora ano te marchas", para acabar con un "con la violencia machista ni de broma" y un rotundo "sen meu sí, non".

El díptico, por su parte explica qué es la violencia sexual y concretamente habla de la agresión sexual y el abuso sexual. Además, recuerda que el consentimiento es fundamental y explica qué no es consentimiento, situaciones como "el silencio, no responder, indecisión o decir no, así como estar bajo el efecto de las drogas o el alcohol" y recuerda que "un sí se puede volver en no en cualquier momento". A continuación, anima a las mujeres a poner freno a conductas machistas y explica qué hacer en este tipo de situaciones, entre las medidas: denunciar. Por último, ofrece diferentes números de teléfono de información y denuncias.

Con la intención de disminuir las agresiones sexuales la concejalía, en colaboración con otras entidades está diseñando en un protocolo de actuación que se implantará en lugares públicos como institutos o centros de salud, además de ofrecer cursos de formación. A los centros de educación se llevará también otro vídeo informativo que se está elaborando para seguir luchando contra esta lacra.

Castro recordó que estamos viviendo un "verano negro" y animó a la ciudadanía a "denunciar y condenar estos comportamientos, porque el silencio nos hace participe a todos". Por último, reivindicó que "esta es la única forma de que todas disfrutemos de las fiestas en libertad".