Qué hacer en Pontevedra este fin de semana

CONCIERTOS

Doctor Queen clausura el Trifest de Pontevedra. Qué mejor música que la de "We are the champions" para poner el broche de oro a una competición deportiva como el Mundial Multisport de triatlón que se lleva celebrando desde hace una semana en Pontevedra. A falta de los Queen y del Freddie Mercury verdadero, buena es la banda Doctor Queen, una de las mejores formaciones de tributo que existen en la actualidad, para clausurar el Trifest, el programa festivo y musical creado para acompañar dicho mundial. Oriunda de la ciudad argentina de La Plata, la banda Doctor Queen está liderada por el médico Jorge Busetto y sus conciertos en Galicia se cuentan por llenos. El sábado en la Plaza de España a las 22.30h. Entrada gratuita.

EXPOSICIONES

Humor gráfico de FARO. La exposición de FARO "Ilustrando. As historias do nos día a día", que reúne las mejores viñetas de los dibujantes del decano, Luis Davila y Gogue, puede verse en la Praza de Ourense. Las viñetas se exhiben en 13 cubos y permiten recorrer en clave de humor varios de los más importantes episodios de la historia reciente, reinterpretados en las mesas de dibujo de estos extraordinarios ilustradores, padres de los populares personajes Floreano y Dora. Hasta el día 10.

"Nais e fillas". El fotógrafo Xosé Abad presenta su exposición "Nais e fillas. Dúas xeracións, un obxectivo". El artista muestra a mujeres de distintas generaciones, madres e hijas, unas frente a otras, para dar muestra de los cambios alentadores que se han dado en nuestra sociedad a favor de las mujeres. En el Café Moderno hasta el 1 de junio.

"Entre dúas augas. Pontevedra 1930-1940". Esta exposición reúne 360 documentos, fotografías y objetos de la vida cotidiana para recorrer la historia y la vida cotidiana de la ciudad del Lérez en esa década clave. Los documentos y piezas proceden del Archivo Municipal y de aportaciones de colaboradores como Roberto Taboada y Lino Pazos. Abierta al público en el Pazo da Cultura hasta el 7 de julio.

I Xornadas Casto Sampedro. La Sociedade Antropolóxica Galega y los concellos de Pontevedra y Redondela organizan estas jornadas que incluirán distintas conferencias y un actividad didáctica. Esta tendrá lugar en la ciudad del Lérez y ejercerá de guía el historiador del arte Telmo Crespo. El próximo día 4 en las Ruinas de Santo Domingo. A las 10.30 horas actuará el grupo de música tradicional Os Trubincos do Batán y a las 10.45 horas dará comienzo el itinerario "Tras as pegadas de Casto Sampedro en Pontevedra".

TEATRO

Un instante de "Invisibles". // FB Redrum Teatro

Representación de "Invisibles". Redrum Teatro presenta esta obra ganadora de tres Premios María Casares. Es un espectáculo de creación colectiva a partir de la novela homónima de Montse Fajardo, que presenta varias historias con nexo común entre ellas, la violencia machista. Hoy a las 21.30 horas en el Teatro Principal.

"Leyendas cosacas". Espectáculo de danza y folclore a cargo de la compañía Teatro Estatal de Danza Cosacos de Rusia. Teatro Afundación - 20.30 - desde 27 E

OTRAS ACTIVIDADES

Conferencia. La Asociación de Vecinos San Roque se suma a las celebraciones del Día as Letras Galegas con la conferencia "Don Antonio Fraguas Fraguas, unha vida traballando por e para Galicia", que impartirá el profesor Calo Lourido. El día 3 a partir de las 20 horas en la sede de la Asociación de Vecinos San Roque.

Observación de la naturaleza. El programa Maio Mes da Lingua continúa con Sementinhas, una alternativa para familias que incluirá una observación del entorno del río Gafos y de las especies que lo habitan. El encuentro finalizará con una merienda. El día 3 a partir de las 17.30 horas en el parque de Campolongo. Se exige inscripción previa en pontevedrasemente@gmail.com.



Primera Xincana Montañeira. La Asociación Cultural Casa Verde organiza esta actividad por el monte San Martiño de Salcedo. Se trata de una actividad gratuita en la que se establecerán grupos de 8 a 10 personas mayores de 10 años. Habrá pruebas de rapidez, habilidad, orientación y conocimiento de la naturaleza y el patrimonio natural de Salcedo. El día 4 de mayo. Inscripciones en acasaverde@hotmail.com.