Baño de masas de los favoritos

El Festival Multisport de Pontevedra se acerca a su fin. Mañana se disputará el último de los cinco mundiales que han tenido lugar a lo largo de esta semana, el de triatlón de larga distancia, la prueba reina de este evento deportivo que ha traído a la ciudad a casi 4.000 deportistas y más de 10.000 visitantes.

Los tres grandes favoritos para hacerse con el título mundial mañana se dieron todo un baño de masas en la carpa que alberga la exposición del Multisport, en la avenida de Montero Ríos. El ferrolano Javier Gómez Noya, el pontevedrés Pablo Dapena y el neozelandés Terenzo Bozzone atendieron a los aficionados que se acercaron ayer a conocerlos al centro de la ciudad, se fotografiaron con todos ellos y respondieron a algunas preguntas sobre la carrera en la que se verán las caras mañana.

Gómez Noya, ocho veces campeón del Mundo de triatlón, se mostró muy agradecido por el recibimiento que estaba teniendo "en mi casa" y admitó que le produce "emoción competir aquí y poder vivir este ambiente y esta organización impecable".

El ferrolano comentó que el circuito de la prueba será "duro" y profundizó explicando que no tiene "demasiada experiencia en el Lérez. Estos días sé que está muy frío, pero no hay nada que no se solucione poniéndose un neopreno, y espero que mejore" y destacando que "la parte de la bicicleta es un circuito duro, tiene muchas subidas y bajadas, el viento del Norte está haciendo más complicado este segmento. Es una carrera larga que hay que regular, no te puedes pasar de exigencia porque luego tienes que correr".

Gómez Noya apuntó que el nivel de la competición de este año es "muy alto" y señaló tanto a Pablo Dapena como a Terenzo Bozzone como dos de los rivales a batir, sobre todo este último, pues es una de las personas que ha ganado los Ironman más duros.

"Tengo que centarme en mi rendimiento. Me salió bien Bermuda, que era una distancia olímpica. No contaba con llegar a ese nivel y conseguir la plata tan pronto", admitió el ocho veces campeón del mundo, cuya próxima cita internacional serán las Series Mundiales en Japón.

Gómez Noya compareció en el "museo" sobre sus triunfos que el Santander ha instalado en la carpa y en el que se pueden ver, entre otras cosas, su medalla olímpica, algún Ironman y el premio Príncipe de Asturias.

Pablo Dapena

Con "ganas de disputar la carrera" se mostró el pontevedrés Pablo Dapena, que explicó que estos últimos días ha tratado de descansar lo máximo posible, "más de lo habitual, porque la prueba va a ser larga y se va a hacer dura, sobre todo teniendo a estos dos aquí al lado y mucha más gente con mucho nivel".

El vigente campeón del Mundo quiere revalidar título, pero sobre todo "disfrutar de la gente, de la ciudad en la que vivo e ir a por todas para conseguir el mejor resultado posible".

En este sentido, señaló como clave que "va a haber que gestionar bien la bici, porque después serán 30 kilómetros a pie muy largos y si te desgastas mucho en el segmento ciclista lo puedes pagar después, si hay que dejarse ir a la gente, pues dejarla ir".