El mejor humor gráfico de FARO toma Pontevedra de la mano de Floreano y Dora

La plaza de Ourense, en pleno corazón de Pontevedra, es desde ayer una sala de exposiciones al aire libre dedicada a la ilustración y, muy especialmente, al humor. Se trata de la muestra "Ilustrando. As historias do noso día a día", que reúne varias de las mejores viñetas publicadas por FARO en los últimos años, firmadas por Gogue y Davila.

La exposición se reparte en 13 cubos que proponen al peatón divertidas paradas en las que conocer a personajes como Paco, Moncha, el cura, las gallinas... Todos ellos han surgido de la imaginación de los dibujantes de FARO y cada día logran arrancar una sonrisa a los lectores.

Entre ellos, el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, que destaca la capacidad del humor gráfico para retratar desde nuevas ópticas la realidad y también la perspectiva "aguda y reveladora" de ambos artistas.

El regidor encabezó la visita inaugural a la muestra, en la que también participaron la concejala de Promoción Económica, Anabel Gulías; el director y el gerente de FARO, Juan Carlos da Silva y Pedro Costa, respectivamente; la directora de la oficina principal del Banco Sabadell en Pontevedra, Reyes Montes, así como el delegado del diario decano en Pontevedra, Mario Pazos, y el colaborador del periódico, Rafael L. Torre.

Patrocinada por el Concello de Pontevedra, Banco Sabadell, Diputación y el Concello de Vigo, la exposición podrá contemplarse en Pontevedra hasta el día 10 del próximo mes de mayo. "Ocupa un espacio de gran afluencia y seguro que durante estos 15 días cientos de personas van a pasar por aquí", señaló el alcalde.

Fernández Lores incidió en que "Davila por ejemplo es capaz de captar a la perfección la sorna, la retranca gallega". También recordó la extensa trayectoria y el humor popular que define a Gogue.

Éste expresó ayer a FARO su satisfacción por la apertura de la muestra. "Siempre me hace ilusión exponer en Pontevedra; es mi capital, la capital de mi provincia y es una oportunidad para que los lectores vean nuestro trabajo", señala el dibujante e ilustrador grovense.

Gogue explica que para realizar tanto la exposición como los dos libros que dedica FARO al humor gráfico, seleccionó "alrededor de 160 tiras. No las elegí con un orden sino que escogí las que me gustan y algunas no publicadas".

En cualquier caso, todas han salido de su mesa de dibujo en los dos últimos años. No es el caso de las ilustraciones de Davila, ya que se incluyen en la exposición varias tiras firmadas hace unos años y que permiten contemplar la evolución de su trabajo.

"Ilustrando. As historias do noso día a día" ha supuesto una sorpresa para muchos lectores fieles. Es el caso de Manuel Troitiño Troitiño, uno de los que ayer pasó por la plaza de Ourense y se topó con la exposición. "Tengo 82 años y llevo comprando el FARO desde los 20 , todos los días, si no leo el FARO me falta algo", explica. Disfruta mucho del humor gráfico: "Me gustaban también mucho un humorista que murió, Quesada, y estos son otra maravilla".

También se pasó por la exposición Olga Fernández, una joven que opta por las redes sociales para consultar el trabajo de sus humoristas favoritos. La muestra "la verdad es que me ha sorprendido, no tenía ni idea de que se iba a inaugurar y por lo menos alegra el día tan oscuro que tenemos, unas risas vienen bien".

Otro que no dudó en pararse para contemplar las tiras cómicas fue el vicario episcopal territorial de Pontevedra y copárroco de Santa María, Calixto Cobo. Como a muchos lectores, los personajes de Gogue y Davila lograron arrancarle una sonrisa.

"Leo el FARO y me gustan mucho los ilustradores actuales, también me gustaba mucho el que murió, Fernando Quesada, que tenía unas historietas muy buenas", afirma Julio González , otro lector que aprovechó una tregua de la lluvia para detenerse a disfrutar del humor gráfico. En cualquier caso, han sido inconvenientes de un día, según el alcalde, que prometió que en los próximos días "habrá buen tiempo, está todo controlado".