Pedreira recupera la jefatura de Psiquiatría del CHOP tras siete años de lucha judicial

Han tenido que pasar cerca de siete años de litigios por la vía administrativa y la judicial para que el psiquiatra Víctor Pedreira recuperase el puesto de jefatura del Servicio de Psiquiatría del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP. Así lo confirma la resolución que la gerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés hizo pública ayer a través del Diario Oficial de Galicia, DOG.

En el texto se le adjudica el puesto con carácter retroactivo, puesto que Pedreira ya se encuentra jubilado: "Tendo en conta o carácter extraordinario deste novo procedemento, derivado dunha resolución xudicial, mediante esta resolución enténdese implícita a toma de posesión do posto polo adxudicatario con efectos do 25 de outubro de 2012, data do día seguinte ao da publicación no DOG da resolución da convocatoria impugnada, ata o 20 de xaneiro de 2015, data en que o adxudicatario deste posto deixou de estar en activo no sistema nacional de saúde".

Víctor Pedreira, que en 2018 recibió un Premio Cidade de Pontevedra por su trayectoria y labor social, fue jefe de Psiquiatría en el CHOP entre 1982 y 2009, así como subdirector general de salud mental y drogas durante el gobierno autonómico bipartito del PSdeG y el BNG. Con el PP de nuevo en la Xunta, fue destituido y cesado en ambos cargos.

Irregularidades

El psiquiatra inició un proceso administrativo y judicial denunciando irregularidades en la selección de su sucesor. La primera sentencia que le dio la razón llegó en el año 2016, por parte del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra, y aludía a la falta de imparcialidad del Sergas en la convocatoria de la jefatura del Servicio de Psiquiatría. Esta sentencia fue confirmada en 2017 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, tras un recurso presentado por el Sergas. El TSXG ordenó retrotraer las actuaciones de la comisión de evaluación para el puesto.

Todavía pasaron dos años más hasta que el Servizo Galego de Saúde la cumplió, convocado en 2019, de nuevo la plaza de jefe de servicio. Fue a mediados del mes de febrero pasado.

Ante el tribunal evaluador solo se presentó Víctor Pedreira, que defendió su proyecto. Aunque también aspiraba a esta plaza Isauro Gómez Tato, que ocupó el puesto hasta la primera resolución judicial, finalmente no se presentó.

Ahora llega la confirmación de la adjudicación de la plaza, que reconoce el esfuerzo iniciado hace años por Pedreira.

En cualquier caso, contra esta resolución se podrá interponer recurso ante la dirección general de Recursos Humanos del Sergas en el plazo de un mes.

En una entrevista con FARO hace algo más de un año con motivo del Premio Cidade de Pontevedra, que recibió Pedreira, el psiquiatra reconocía que su reincorporación, debido a su edad y jubilación, sería muy difícil, pero valoraba la aplicación de la sentencia desde el punto de vista moral. Además, el facultativo deberá ser compensado económicamente por los años en los que fue destituido.

Víctor Pedreira es, además, un firme defensor de la sanidad pública y crítico con la privatización desde la Administración.