Balón de oxígeno para Ence desde los tribunales de Justicia. La Audiencia Nacional ha decidido seguir adelante con el procedimiento judicial abierto por la demanda presentada por el Concello de Pontevedra sobre la prórroga de la concesión de la biofábrica de Ence en Pontevedra, pese al escrito de allanamiento presentado el día 8 de marzo por la Dirección General de Costas. En este sentido, la Audiencia Nacional mediante resolución judicial ha otorgado plazo a Ence y al comité de empresa de Ence, recientemente personado en el procedimiento, para que formulen contestación a la demanda del Concello.



La compañía considera que esta decisión de la Audiencia Nacional constituye una "buena noticia para las más de 5.000 familias de Galicia, muchas de ellas del ámbito rural, que dependen directamente de la actividad de la biofábrica de Pontevedra".



Así mismo, Ence estima que "la continuación del procedimiento es positivo para las miles de empresas que se podrían ver afectadas por el sorprendente cambio de criterio de la Dirección General de Costas en relación a la validez del reglamento de la Ley de Costas".



Pese a que el proceso sigue adelante, la diferencia es que "Ence no cuenta ya con la defensa de la Administración General del Estado y, por lo tanto, su posición es menos sólida que hace unos meses". No obstante, el tribunal no ha decidido asumir de entrada los postulados del allanamiento del Estado, cerrando ya el proceso en los términos que solicitaban los recurrentes (es decir, con la anulación de la prórroga) y permitirá a Ence defender la legalidad de la concesión otorgada en 2016.



Ence reitera que su actividad empresarial "constituye un ejemplo de contribución a la bioeconomía, la economía circular y la sostenibilidad". "La actividad industrial de Ence se rige por los más altos estándares de responsabilidad medioambiental y los parámetros de sus plantas mejoran ampliamente las más exigentes normas y autorizaciones ambientales europeas y españolas", finalizan.